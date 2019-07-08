РНБО провела засідання щодо каналу NewsOne: силовикам дали доручення

Рада національної безпеки і оборони 8 липня провела нараду щодо інформаційної безпеки. Зібрання було проведено за дорученням Президента України Володимира Зеленського.

Про рішення, які були ухвалені за результатами проведеної наради розповів секретар РНБО Олександр Данилюк.

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Державні органи – Служба безпеки та Національна поліція – отримали низку відповідних доручень. Зокрема, ці доручення стосуються захисту інформаційного простору. Додаткові деталі не можемо надати через таємність,

– розповів Данилюк.

Він наголосив, що попри рішення телеканалу NewsOne скасувати проведення телемосту з російським пропагандистським каналом "Росія 24", інформаційну війну ще не завершено.

До цього секретар РНБО вже встиг розкритикувати телеміст з Росією. За його словами, Україна має "реагувати впевнено, без зайвих емоцій та паніки".

"Порівнювати це непорозуміння з телемостом "США-СРСР" у 1986 році, між різними ідеологіями та пропагандистськими машинами – дешева маніпуляція", – наголосив Данилюк.

Раніше скликати засідання РНБО ініціював виконуючий обов'язки голови СБУ Іван Баканов. Однією з його пропозицій було запровадження санкцій щодо юридичних осіб, які ведуть мовлення під логотипами "112 Україна" і Newsone.

Що відомо про так званий телеміст "Надо поговорить"?Двогодинний так званий телеміст між каналом NewsOne та "Росія 24" мав відбутися найближчої п’ятниці, 12 липня. Ведучими від російських пропагандистів затвердили Марію Сіттель та Андрія Малахова, від NewsOne – Василя Голованова та Олену Кирик.



Телеміст і справді розкритикував президент Володимир Зеленський, політики та українці. За словами гаранта, телеміст – дешевий та небезпечний піар перед виборами. Його мета – знову поділити Україну на два табори.



У Нацраді з питань телебачення та радіомовлення зауважили, що не могли заборонити проведення телемосту, бо не мають права діяти наперед та запитувати інформацію про запланований ефір.



Згодом NewsOne заявив, що скасовує телеміст "Надо поговорить" з телеканалом "Росія 24". Причиною відмови від проведення телемосту стали "прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їх близьких".