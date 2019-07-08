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      Телеміст Newsone і "Росія 24": Служба безпеки скликає позачергове засідання РНБО

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      Український телеканал Newsone хоче провести телеміст із пропагандистами з "Росія 24"
      Український телеканал Newsone хоче провести телеміст із пропагандистами з "Росія 24" / Screenshot

      Через можливий телеміст між українським каналом Newsone із пропагандистами з "Росія 24" т.в.о. голови Служби безпеки України Іван Баканов ініціює засідання РНБО. Все для того, аби попередити розгортання антиукраїнської кампанії.

      Одна з пропозицій Баканова – ввести санкції до юридичних осіб, які ведуть мовлення під логотипами "112 Україна" і Newsone. Також він звернувся до Нацради з питань телебачення та радіомовлення з пропозицією попередити телеканали про можливі штрафні санкції у випадку трансляції антиукраїнської пропаганди. 

      Читайте також: NewsOne оприлюднив заяву щодо скандального телемосту з російськими пропагандистами

      Т.в.о. голови СБУ має на меті звернутись і до Верховної Ради, аби там розглянули ситуацію щодо роботи"112 Україна" і Newsone до прийняття рішення Антимонопольним комітетом України щодо порушень антимонопольного законодавства в результаті придбання Тарасом Козаком телеканалів Newsone, "112 Україна" та ZIK. 

      Також Баканов пропонує Раді законодавчо дати повноваження Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення позбавляти ліцензії на мовлення або анульовувати ліцензії провайдера програмної послуги без звернення до суду, якщо порушення не були усунені після накладання санкцій або у разі невиконання розпорядження державного регулятора у встановлені ним строки. Адже нині ситуація виглядає наступним чином: Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зможе відреагувати лише на факт проведення телемосту. Діяти наперед і будь-як запитувати у телеканалу інформацію про запланований ефір Нацрада не має права.

      Крім того, Баканов закликав Антимонопольий комітет вжити заходів щодо демонополізації інформаційного простору з боку медіахолдингу "Новини", який входять Newsone, "112 Україна" та ZIK. 

      Водночас у РНБО просять не панікувати – там працюють над вирішенням. Секретар РНБО Олександр Данилюк написав, що зараз нам пропонують "з’єднати" внутрішньокремлівську пропаганду з її філіалом у Києві і видають це за "прорив" у стосунках між "братніми" народами. За його словами, Україна має "реагувати впевнено, без зайвих емоцій та паніки". 

      Український телеканал NewsOne, що належить соратнику Віктора Медведчука Тарасові Козаку, та російський прокремлівський телеканал "Росія 24" проведуть спільний так званий телеміст "Надо поговорить". Він відбудеться 12 липня, а анонсував його російський ведучий і відомий антиукраїнський пропагандист Дмитро Кисельов.

      Які медіа в Україні контролює Медведчук?

      Проросійський політик та член партії "Опозиційна платформа – "За життя" Віктор Медвечук де-юре не володіє жодним медіахолдингом. Проте де-факто під його контролем перебувають вже три інформаційні телеканали.

      Йдеться про NewsOne, "112 Україна" і ZIK. Ними за документами володіє народний депутат VIII-ого скликання Верховної Ради від фракції "Опозиційного боку" та права рука Медведчука Тарас Козак.

      Дивіться відео з усією правдою про Віктора Медведчука:

      Зауважимо, що NewsOne є провідним проросійським телеканалом, який дуже прихильно ставиться до політики Кремля та агресії Росії в Україні. А на каналі "112 Україна" сам Віктор Медведчук є "гостем", якого чи не найчастіше показують в ефірі. Яких змін зазнає контент каналу ZIK, покаже час, та після звістки про продаж ZIK низка топ-менеджерів та авторитетних журналістів заявила про звільнення з мовника. Серед них керівниця департаменту виробництва власних програм ZIK Ольга Мовчан, редакторка інформаційного агентства ZIK Тетяна Вергелес, автор і ведучий програми "Історична правда" Вахтанг Кіпіані та шеф-редактор новин телеканалу ZIK Роман Недзельський.

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      Теги: Новини України Телеміст Newsone і Росія24 Російська пропаганда ЗМІ Україна – Росія СБУ РНБО Іван Баканов
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