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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ

      Опозиція нового складу Ради: хто увійде і який матиме вплив

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      Опозиція Верховної Ради 2019 – на що впливатиме буде опозиція і хто туди ввійде
      Якою буде опозиція в новому парламенті? / 24 канал

      Формат майбутньої коаліції зрозумілий. З великою імовірністю більшість складатиметься з фракції "Слуга народу". Як себе вестимуть інші політсили? Хто займе жорстку опозицію, а хто помірковану, – далі в матеріалі 24 каналу.

      "Слуга народу" +/ – "Голос"

      Представники "Слуги народу" наразі говорять, що власними силами сформують так звану монокоаліцію. За словами представника президента в Кабміні Андрія Геруса, "Слуга народу" претендуватиме на кожну посаду в уряді. Тобто фракція "Голос" Вакарчука, вочевидь, не увійде до коаліції. Хоча остаточно все стане зрозумілим після початку роботи Верховної Ради дев’ятого скликання. 

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      парламентські вибори 2019
      Розподіл місць у Раді / Інфографіка 24 каналу 

      За словами директора аналітичного центру "Політика" Миколи Давидюка, багато обіцянок президента Зеленського вимагають внесення змін до Конституції. Відповідно, необхідна коаліція з іншими політичними силами. Монокоаліції потрібні партнери для її ж легітимізації. Зокрема, в очах Заходу.

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      Голос Вакарчук
      Входження "Голосу" до коаліції під питанням / Фото 24 канал 

      На думку політичного експерта Тараса Загороднього, з "Голосом" поки цікаве питання. "Слуга народу", вважає політолог, хоче створити коаліцію з Вакарчуком. Адже монокоаліція – це повна відповідальність. Втім, зазначає Загородній, швидше, що "Голос" не погодиться на входження в коаліцію.

      Різнорідна опозиція

      Микола Давидюк переконаний: поки є натяки на потенційну опозицію. Наскільки інші фракції будуть реально опозиційними до влади, стане зрозуміло в наступні півроку. Не раніше грудня 2019 – січня 2020 року.

      Медведчук Бойко Рабінович
      "Опозиційна платформа – За життя" працюватиме проти України 

      Однозначно опозиційну нішу займуть "Опозиційна платформа – За життя" Бойка-Медведчука-Рабіновича і "Європейська Солідарність" Порошенка. Не виключено, що й "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Тому, зауважує Тарас Загородній, опозиція буде сильною.

      Фракції, які можуть увійти в опозицію, невеличкі. Але там зубри і акули української політики. "Опозиційна платформа – За життя" Бойка-Медведчука вже заявила, що буде в опозиції. Плюс "Європейська Солідарність" Порошенка і "Батьківщина" Юлії Тимошенко,
      – вважає Тарас Загородній.

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      При цьому, говорить Давидюк, проросійська "Опозиційна платформа – За життя" буде в опозиції не так до влади, як до України. ОПЗЖ, за його словами, не буде конструктивною опозицією. Бойко-Медведчук-Рабінович діятимуть за принципом: чим гірше для держави – тим краще.

      "Європейська Солідарність", розповідає політолог, теж не співпрацюватиме зі "Слугою народу".

      "Європейська Солідарність" і "Слуга народу" – ідеологічні вороги. Нішу захисту українського і проукраїнського більше займає "Голос", ніж Порошенко. Для "ЄС" буде головним завданням – захист капіталів і особистої безпеки самого Порошенка. А за так звану спадщину – закон про мову, питання єдиної церкви, армії Порошенко не надто переживає,
      – наголошує Микола Давидюк.

      Тарас Загородній додає: будуть спроби зняти з Порошенка та інших представників "ЄС" депутатську недоторканність і притягнути до кримінальної відповідальності.

      Між опозиційними силами можуть бути не публічні союзи

      Микола Давидюк не виключає співпраці в непублічному форматі між "ОПЗЖ" і "ЄС". Причому досить активної. Це може бути взаємовигідне для обох сил створення політичних подій, певної атмосфери. Від чого виграватимуть обидві партії.

      Тарас Загородній підкреслює: "ОПЗЖ" і "ЄС" – кожна зі свого боку – рватимуть "Слугу народу". Бойко, Медведчук і Рабінович представляють південь і схід України, де багато симпатиків Росії. Порошенко апелюватиме до заходу України. Патріотів-пасіонаріїв. Тобто до активної частини суспільства. Проводитимуть протестні мітинги. Про їхню активність, говорить політолог, можна вже буде говорити на День Незалежності – чи проведуть прибічники п’ятого президента свій парад.

      Європейська солідарність Порошенко
      "Європейська Солідарність" Порошенка може домовлятися з Бойком-Медведчуком / Фото  Getty

      Юлія Тимошенко, швидше за все, вестиме окрему гру. Втім, на думку Давидюка, відбудувати свої попередні позиції "Батьківщині" не вдасться.

      Юлія Тимошенко замість того, щоб шукати союзників серед нових партій, намагалася їх обманути і використати. Тому Тимошенко буде на периферії політичних процесів. Конструктивних пропозицій у "Батьківщини" немає. Ідеологічної основи також. Тільки персональні амбіції лідерки. І вони в нинішньому політичному розкладі нікому не потрібні,
      – вважає Микола Давидюк.

      За словами Тараса Загороднього, Юлія Тимошенко, в першу чергу, тиснутиме на питання зниження тарифів – саме цього очікують громадяни України від президента Зеленського і партії "Слуга народу". Це, підкреслює політолог, золота тема Тимошенко. І вона говоритиме про зниження тарифів усюди. Чим розхитуватиме рейтинги "Слуги народу."

      Батьківщина Тимошеко
      Юлія Тимошенко теж може піти в опозицію / Фото Facebook

      Крім того, вважає Загородній, може виникнути питання внутрішньої опозиції в "Слузі народу". Там 254 нардепи, і таку кількість людей важко координувати. До того ж, там люди з різними політичними поглядами. І не досвідчені. Чим можуть скористатися олігархи.

      Ефективність опозиції залежатиме від швидкості і результативності втілення новою владою своїх обіцянок. В першу чергу, війни з Росією і боротьби з корупцію. Плюс соціальні питання. За умови реального прогресу ідеологічно різнорідна опозиція не надто вплине на президента Зеленського. Водночас відсутність результатів призведе до зниження рейтингів влади і зміцнення опозиції.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Опозиційна платформа – За життя Європейська солідарність ВО Батьківщина Новини політики Парламентські вибори 2019 Слуга народу Партія Голос Володимир Зеленський Верховна Рада Публікації Статті Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Святослав Вакарчук - новини
      Джерело: 24 канал
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