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      Чи пустять опозицію в уряд: у Зеленського дали відповідь

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      Андрій Герус та Володимир Зеленський
      Андрій Герус та Володимир Зеленський / Facebook

      Коаліція в новообраній Раді вже сформована однією партією, саме тому "Слуга народу" претендуватиме на кожну посаду в Кабінеті Міністрів.

      "Голос" може увійти до коаліції, якщо їхня позиція та політичні побажання співпадатимуть зі "Слугою народу", сказав представник президента в Кабінеті Міністрів Андрій Герус в інтерв'ю "РБК-Україна".

      Він зазначив, що у "Слуги народу" є монобільшість, тому вони висуватимуть кандидата на кожну посаду в міністерствах та комітетах. 

      До теми: У партії "Слуга народу" хочуть замінити державні адміністрації

      Коаліція забере всі міністерські крісла, немає такого, щоб опозиція була в уряді. У парламенті, думаю, деякі комітети віддадуть опозиції, щоб ні у кого не було сумнівів у демократичності нової влади,
      – сказав Герус.

      Він наголосив, що наразі не знає, які саме комітети віддадуть представникам опозиції. 

      Раніше глава штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко сказав, що міністерство охорони здоров'я може очолити Михайло Радуцький, а очільником міносвіти може стати Сергій Бабак. Також, зі слів Прзеидента Зеленського, Руслан Рябошапка може отримати крісло Генпрокурора.

      https://24tv.ua/resources/photos/news/201907/1185283_8930123.png?201907121220
      Як в Україні обирають уряд / Інфографіка 24 каналу

      дивіться хроніку призначень володимира зеленського:
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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Кабінет Міністрів України Коаліція Андрій Герус Партія Голос Верховна Рада
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