Чи пустять опозицію в уряд: у Зеленського дали відповідь

Коаліція в новообраній Раді вже сформована однією партією, саме тому "Слуга народу" претендуватиме на кожну посаду в Кабінеті Міністрів.

"Голос" може увійти до коаліції, якщо їхня позиція та політичні побажання співпадатимуть зі "Слугою народу", сказав представник президента в Кабінеті Міністрів Андрій Герус в інтерв'ю "РБК-Україна".

Він зазначив, що у "Слуги народу" є монобільшість, тому вони висуватимуть кандидата на кожну посаду в міністерствах та комітетах.

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Коаліція забере всі міністерські крісла, немає такого, щоб опозиція була в уряді. У парламенті, думаю, деякі комітети віддадуть опозиції, щоб ні у кого не було сумнівів у демократичності нової влади,

– сказав Герус.

Він наголосив, що наразі не знає, які саме комітети віддадуть представникам опозиції.

Раніше глава штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко сказав, що міністерство охорони здоров'я може очолити Михайло Радуцький, а очільником міносвіти може стати Сергій Бабак. Також, зі слів Прзеидента Зеленського, Руслан Рябошапка може отримати крісло Генпрокурора.



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