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      Новим генпрокурором може стати Рябошапка

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      Руслан Рябошапка може очолити ГПУ
      Руслан Рябошапка може очолити ГПУ / Кадр з відео

      Заступник глави Офісу Президента України Руслан Рябошапка розглядається як один з кандидатів на посаду генпрокурора, заявив глава держави Володимир Зеленський.

      Про це повідомляє Telegram 24 каналу.

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      "Можливо, це один з варіантів, один з претендентів. З самого початку моєї президентської кампанії я говорив, що Рябошапка – крутий фахівець, я бачу його одним з претендентів", – сказав президент.

      Перед цим президент заявив, що Україні потрібен новий генпрокурор.

      Щодо чинного глави ГПУ Юрія Луценка, то він перебуває в офіційній відпустці.

      11 червня Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення Луценка з посади голови ГПУ. Аргументував це тим, що генпрокурором не може бути людина, яка не має вищої юридичної освіти. Однак депутати не підтримали звільнення Луценка.

      19 липня президент анонсував, що кандидатуру нового генпрокурора буде внесено на розгляд Ради вже після формування більшості в новообраному парламенті.

      Що відомо про Руслана Рябошапку? Рябошапка раніше був одним з членів Національного агентства із запобігання корупції. Критикував попередню владу за провал антикорупційної реформи. Вчинив демарш із НАЗК та критикував його керівницю Наталію Корчак, звинувачуючи її у зволіканні з перевіркою електронних декларацій прем’єра Володимира Гройсмана та інших міністрів.

      Згодом Рябошапка став головним спеціалістом з правоохоронної та антикорупційної політики у передвиборчому штабі Зеленського. Після перемоги Зеленського на виборах президента Рябошапка очолив в його Офісі антикорупційний напрямок.

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      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Руслан Рябошапка Призначення Зеленського Володимир Зеленський Офіс Президента
      Джерело: 24 канал
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