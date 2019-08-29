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      Новым генпрокурором может стать Рябошапка

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      Руслан Рябошапка может возглавить ГПУ
      Руслан Рябошапка может возглавить ГПУ / Кадр из видео

      Владимир Зеленский предлагает народным депутатам назначить заместителя главы Офиса Президента Украины Руслана Рябошапку на должность генерального прокурора Украины.

      Об этом сообщил народный депутат Украины от "Слуги народа" Никита Потураев.

      Узнайте больше: Руслан Рябошапка может возглавить Генеральную прокуратуру: что о нем известно

      Ранее Зеленский говорил, что Рябошапка является одним из основных претендентов на главу ГПУ.

      Возможно, это один из вариантов, один из претендентов. С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка – крутой специалист, я вижу его одним из претендентов,
      – сказал президент.

      11 июня Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении Луценко с должности главы ГПУ. Аргументировал это тем, что генпрокурором не может быть человек, который не имеет высшего юридического образования. Однако депутаты не поддержали увольнение Луценко.

      19 июля президент анонсировал, что кандидатура нового генпрокурора будет внесена на рассмотрение Рады уже после формирования большинства в новоизбранном парламенте.

      29 августа Юрий Луценко написал заявление об отставке с должности на имя президента Владимира Зеленского.

      Что известно о Руслане Рябошапке?
      Рябошапка ранее был одним из членов Национального агентства по предупреждению коррупции. Критиковал предыдущую власть за провал антикоррупционной реформы. Совершил демарш из НАПК и критиковал его руководительницу Наталью Корчак, обвиняя ее в затягивании с проверкой электронных деклараций премьера Владимира Гройсмана и других министров.

      Впоследствии Рябошапка стал главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в предвыборном штабе Зеленского. После победы Зеленского на выборах президента Рябошапка возглавил в его Офисе антикоррупционное направление.

      Что говорит Рябошапка о Генпрокуратуре?

      Рябошапка ранее не был многословным относительно работы Генпрокуратуры. Однако он придерживается таких основных мыслей:

      • генерального прокурора необходимо изменить;
      • ГПУ должен возглавить не политик, а профессионал с высшим юридическим образованием и соответствующим стажем работы в правоохранительных органах;
      • лучше всего ликвидировать Генеральную прокуратуру как орган, а ее основную функцию – государственное обвинение – передать Минюсту.
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      Теги: Новости политики Новости Украины Слуга народа Офіс Президента Владимир Зеленский Руслан Рябошапка ГПУ Назначения Зеленского
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