Зеленський повідомив, коли запропонує Раді нового генпрокурора

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що кандидатуру нового генерального прокурора буде внесено на розгляд Верховної Ради вже після формування більшості в новообраному парламенті.

"Після формування більшості у новому парламенті з’явиться кандидатура нового генпрокурора. Таким чином, ми зможемо на ділі захищати інвесторів від впливу правоохоронних органів", – сказав Зеленський на зустрічі з представниками ділових кіл Китаю.

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Він також сказав, що "ми підтверджуємо реформу судової системи та антикорупційних органів". Президент при цьому нагадав, що 5 вересня розпочне роботу Вищий антикорупційний суд.

Генпрокурора призначає на посаду і звільняє президент України за згодою Верховної Ради. Парламент може висловити недовіру генпрокурору, наслідком чого є його відставка з посади.