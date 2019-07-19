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      Зеленський повідомив, коли запропонує Раді нового генпрокурора

      6125 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / President.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський анонсував, що кандидатуру нового генерального прокурора буде внесено на розгляд Верховної Ради вже після формування більшості в новообраному парламенті.

      "Після формування більшості у новому парламенті з’явиться кандидатура нового генпрокурора. Таким чином, ми зможемо на ділі захищати інвесторів від впливу правоохоронних органів", – сказав Зеленський на зустрічі з представниками ділових кіл Китаю.

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      Він також сказав, що "ми підтверджуємо реформу судової системи та антикорупційних органів". Президент при цьому нагадав, що 5 вересня розпочне роботу Вищий антикорупційний суд.

      Генпрокурора призначає на посаду і звільняє президент України за згодою Верховної Ради. Парламент може висловити недовіру генпрокурору, наслідком чого є його відставка з посади.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Верховна Рада Новини політики Призначення Зеленського ГПУ
      Джерело: 24 канал
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