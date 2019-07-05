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      Зеленський призначив Кириленка головою Донецької ОДА: що про нього відомо

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      Павло Кириленко
      Павло Кириленко / Фото з соціальних мереж

      Президент України Володимир Зеленський призначив Павла Кириленка головою Донецької обласної державної адміністрації.

      Відповідний указ №482/2019 оприлюднено на сайті президента.

      Цікаво: Нові керівники ОДА: що про них відомо

      Раніше цю посаду обіймав Олександр Куць, але Зеленський звільнив його указом №481/2019 через "закінченням строку повноважень президента України (Петра Порошенка – ред. 24 канал)".

      Володимир Зеленський 5 червня відвідає Донецьку область, де особисто представить нового очільника ОДА.

      Що відомо про Павла Кириленка?

      Він народився у 1986 році, уродженець Донеччини. Отримав освіту за спеціальністю "правознавство" у Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого. З 2008 року працює в органах прокуратури. Підполковник юстиції. Наказом генпрокурора призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону 22 вересня 2017 року.

      Кабінет міністрів на засіданні 26 червня проголосував за подання президенту Володимиру Зеленському 8 кандидатур на посади голів Обласних державних адміністрацій – детальніше читайте за посиланням.

      Кириленко одружений, має двох дітей. Його дружина володіє квартирою, гаражем та земельною ділянкою в окупованій Горлівці. Сам Кириленко орендує квартиру в Ужгороді та має у власності житлплощу у Львові.

      До слова: Кого Зеленський призначив на ключові посади: список

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Призначення Зеленського Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
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