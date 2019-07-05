Зеленський призначив Кириленка головою Донецької ОДА: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив Павла Кириленка головою Донецької обласної державної адміністрації.

Відповідний указ №482/2019 оприлюднено на сайті президента.

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Раніше цю посаду обіймав Олександр Куць, але Зеленський звільнив його указом №481/2019 через "закінченням строку повноважень президента України (Петра Порошенка – ред. 24 канал)".

Володимир Зеленський 5 червня відвідає Донецьку область, де особисто представить нового очільника ОДА.

Що відомо про Павла Кириленка?

Він народився у 1986 році, уродженець Донеччини. Отримав освіту за спеціальністю "правознавство" у Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого. З 2008 року працює в органах прокуратури. Підполковник юстиції. Наказом генпрокурора призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону 22 вересня 2017 року.

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Кириленко одружений, має двох дітей. Його дружина володіє квартирою, гаражем та земельною ділянкою в окупованій Горлівці. Сам Кириленко орендує квартиру в Ужгороді та має у власності житлплощу у Львові.

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