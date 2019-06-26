Нові керівники ОДА: що про них відомо

Кабінет міністрів підтримав подання президенту Володимиру Зеленському кандидатур на посади 8 голів обласних державних адміністрацій. 24 канал дізнався, що відомо про потенційних нових очільників областей.

Серед тих, кого пропонують призначити – і політики, і підприємці, відомі діячі, і такі, про кого мало інформації.

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Віталій Комарницький

Луганська ОДА



Віталій Комарницький

Народився у 1964 році у Криму. Освіту здобув у Харківському інженерно-будівельному інституті та Луганському інституті внутрішніх справ МВС України.

В останньому і залишився працювати. З 2007 року – ректор Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. "Доктор юридичних наук, професор, академік Міжнародної Академії науки та практики організації виробництва, "Заслужений будівельник України", – сказано про нього на сайті університету.

Був депутатом Луганської облради від "Партії регіонів".

Згідно з даними Юконтрол є засновником релігійної організації "Парафія на честь святителя та сповідника Луки Кримського міста Луганська".

Cпівголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов у своєму блозі для "Цензор.net" писав, що університет ім.Дідоренка у 2014 році був єдиною установою в Луганську, яка "не захоплена терористами". Крім того, тоді батьки курсантів університету ще й протестували проти відправки їхніх дітей на практику до Миколаєва. І ректор Комарницький домовлявся з МВС України, щоб залишити курсантів проходити практику за місцем проживання в місцевих райвідділах (саме в час, коли ЗСУ вели бої з терористами за Луганський аеропорт).

У вересні 2014 року Комарницький виїхав з окупованого Луганська на підконтрольну Україні територію. Університет пізніше перенесли в Сєвєродонецьк.

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Ігор Бондаренко

Закарпатська ОДА



Ігор Бондаренко

Народився у 1964 році в Євпаторії. Бізнесмен з Мукачева, власник кондитерських. За даними ЗМІ – раніше був військовим.

Має непогані статки: земельна ділянка у Лісарні на Мукачівщині, три квартири в Мукачеві (103, 139 і 92 кв.м. відповідно), а також нежитлове приміщення на 15,7 кв.м. у тому ж місті. Також земельною ділянкою, нежитловим приміщенням і ще однією квартирою в Мукачеві володіє його дружина Ірина.

Портал Юконтрол пов'язує ім'я Бондаренка Ігоря Самійловича ще з однією мукачівською фірмою, яка займається нерухомістю.

Маркіян Мальський

Львівська ОДА



Маркіян Мальський

Народився у 1984 році. Закінчив ЛНУ ім. І. Франка (юридичний і факультет міжнародних відносин), Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка, а також Інститут Світової Торгівлі у Швейцарії та Стокгольмський Університет у Швеції.

Кандидат юридичних наук, адвокат, керівник Західноукраїнської філії адвокатського об’єднання Arzinger.

Спеціалізується на наданні юридичної підтримки в інвестиційних проектах, а також вирішенні спорів, в тому числі, у міжнародних комерційних та інвестиційних арбітражах.

До приходу в команду Arzinger адвокат Мальський працював юристом в групі міжнародного арбітражу в компанії Freshfields Bruckhaus Deringer у Парижі.

Після Революції гідності Мальський виграв у публічному конкурсі на посаду начальника ДФС у Львівській області, але відмовився її обійняти. Причиною відмови вказав "розбіжність у баченні розвитку та цілей служби після співбесіди з Романом Насіровим".

Також Маркіян Мальський – Почесний консул Австрійської Республіки у місті Львів з жовтня 2016 року.

Андрій Андрейчиков

Одеська ОДА



Андрій Андрейчиков

Народився 22 серпня 1977 року в Ризі, дитинство провів у Рибницях (придністровський регіон Республіки Молдова). Закінчив економіко-правовий факультет Одеського національного університету. Володіє бізнесом з торгівлі металобрухтом. Очолює громадську організацію "Асоціація вторинних металів і ресурсів".

Як вказано у його декларації, Андрейчиков одружений із письменницею Оленою Андрейчиковою. Вона задекларувала авторські права на кілька книг, зокрема "Жінки як жінки", "Акули теж займаються любов'ю" і "Шизік".

За даними системи YouControl, Андрейчиков входить до списку засновників фірми "Мисливець-2007", яка займається наданням житла на вихідні та рибальством. Через цю фірму він пов'язаний із проросійськими бойовиками.

Разом із Андрейчиковим фірму заснували, зокрема, Сергій Кушнір (соратник та помічник терориста Ігоря Маркова, який переховується у Росії) та Дмитро Череп (бізнесмен, брат одеського депутата, засуджений за спробу державного перевороту, який він на російські гроші намагався організувати разом із так званим "православним казачеством").

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Павло Кириленко

Голова Донецької ОДА



Павло Кириленко

Народився у 1986 році, уродженець Донеччини. Отримав освіту за спеціальністю "правознавство" у Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого. З 2008 року працює в органах прокуратури. Підполковник юстиції. Наказом генпрокурора призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону 22 вересня 2017 року.

Одружений, має двох дітей. Його дружина володіє квартирою, гаражем та земельною ділянкою в окупованій Горлівці. Сам Кириленко орендує квартиру в Ужгороді та має у власності житлплощу у Львові.

Михайло Бно-Айріян

Голова Київської ОДА



Михайло Бно-Айріян

Народився 1984 року у Баку. Закінчив Київський національний університет за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини". Потім навчався у Московському державному інституті міжнародних відносин, де отримав диплом МВА за спеціальністю "Міжнародний нафтогазовий бізнес".

Працював у посольстві України в Росії у 2009-2011 роках. Відповідав за питання двостороннього співробітництва у сфері паливно-енергетичного комплексу.

Протягом 2011-2013 років був радником міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка. Відповідав за економічний напрям роботи та співробітництво з країнами Близького Сходу, Африки та СНД. Після того, як Грищенка призначили віце-прем'єр-міністром, Бно-Айріян був призначений його радником. Після Революції гідності очолював Департамент стратегічного планування та європейської інтеграції в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості. У 2016 році зайняв посаду директора з комунікацій та міжнародного співробітництва компанії "Укренерго", а згодом зайняв посаду заступника директора компанії.

У декларації Бно-Айріяна вказано, що він володіє квартирою у Львові та земельною ділянкою у селі Погреби, що у Броварському районі Київщини. Дружині Бно-Айріяна належить позашляховик "Рендж Ровер" 2011 року випуску. За минулий рік він заробив майже 3,4 мільйона гривень.

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Юрій Гусєв

Голова Херсонської ОДА



Юрій Гусєв

Народився у 1979 році на Житомирщині. Освіту здобув у Київському національному економічному університеті. Вивчав фінанси у Херсонському державному технічному університеті. Захистив дисертацію з історії церкви в Чернівецькому православному богословському інституті. Одружений, має двох дітей.

З 2009 по 2010 очолював групу радників екс-міністра економіки Богдана Данилишина. У 2010 році став заступником директора департаменту з інвестицій в Мінекономіки. Потім – очолював департамент національних проектів у скандальному Держагентстві з інвестицій Владислава Каськіва. Згодом очолив конкурсну комісію з надання держпідтримки для реалізації нацпроектів. З ним був пов'язаний скандал, коли на конкурсі з реалізації програми нацпроекту "Олімпійська надія-2022" перемогла фірма родичів самого Каськіва.

У 2014 – 2016 роках був заступником міністра оборони та одним із ініціаторів "волонтерського десанту". Народний депутат Тетяна Чорновол заявляла, що Гусєв в Міноборони був організатором тендерів під конкретного переможця. З 2016 року – радник міністра інфраструктури. У 2018 році став радником міністра екології та природних ресурсів.

Ігор Шевченко

Голова Черкаської ОДА



Ігор Шевченко

Підприємець із Черкас. Є власником ТОВ "Легкий експорт плюс" та Hermes – Shevchenko Igor, що зареєстрована в італійському місті Ріміні.

При цьому до кінця минулого року власником юридичної особи "Легкий експорт плюс" був Борис Лебедцов, скандальний черкаський підприємець, який свого часу "світився" в історії із можливою забудовою Соснівки.

Шевченко Ігор Юрійович декларує будинок, квартиру, нежитлову будівлю і дві земельні ділянки в Черкасах. Він має квартиру в Росії, набуту в липні 2017 року, а також частину нежитлового приміщення і земельної ділянки в Росії, що набуті у червні 2017 року. Цими об’єктами він володіє спільно із ставропольськими бізнесменами Андрієм Лунєвим та Михайлом Арзімановим.

Також Шевченко декларує вантажні автомобілі та три легкові. Зокрема, вартість AUDI Q7 оцінює в 2 мільйони гривень.

За 2018 рік задекларував дохід від підприємницької діяльності у 838 754 гривень.