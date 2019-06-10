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      Зеленський хоче звільнити всіх голів ОДА

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      Зеленський хоче звільнити всіх голів ОДА
      Зеленський хоче звільнити всіх голів ОДА / Getty images

      Президент України Володимир Зеленський наполягає на звільненні всіх голів Обласних державних адміністрацій. Напередодні Кабмін погодив звільнення лише 13 голів ОДА.

      Речниця президента Юлія Мендель заявила, що може бути звільнено 13 губернаторів, але президент таки наполягає на звільненні усіх.

      Тут прізвища усіх 13 голів ОДА – Кабмін погодив звільнення 13 голів ОДА

      Мендель додала, що наразі триває пошук фахівців, які можуть стати головами облдержадміністрацій.

      Вона також наголосила, що у відборі кандидатів допомагають міжнародні HR-компанії. За її словами, кандидати повинні мати уявлення, з ким працюватимуть на місцях.

      Хто призначає голів ОДА? 15 листопада 2017 року набув чинності закон №7126 про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби. Згідно з законом, конкурси на посади голів ОДА скасовано. Їх призначає президент за поданням Кабміну.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Юлія Мендель Кабінет Міністрів України Президент України
      Джерело: 24 канал
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