Кабмін звернувся до Зеленського щодо звільнення голів ОДА

Кабінет міністрів має намір звернутися до Президента України Володимира Зеленського. Проситиме український уряд гаранта звільнити голів обласних державних адміністрацій.

Як під час засідання Кабміну заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, звернення з боку уряду до Зеленського щодо звільнення голів обласних державних адміністрацій вони планують відправити ще 5 червня.

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Ми очікуємо, що Адміністрація Президента разом з Секретаріатом Кабміну обробить механізми відбору нових претендентів на посади голів ОДА, щоб ми спрацювали досить оперативно. Тому що в областях повинні бути управлінці, які будуть нести відповідальність за регіон у межах своїх повноважень. Ми якомога швидше проведемо всі підготовчі роботи,

– наголосив посадовець.

Ще у середині травня Володимир Зеленський розповідав, що його команда має певну кількість кандидатур на посади очільників обласних державних адміністрацій. Водночас він зауважив, що хоче провести прозорий конкурс на ці посади, аби знайти найкращих менеджерів, що прагнуть позитивних змін у своїх регіонах.

Ми розуміємо, що знайти найкращих фахівців, які мають високі компетенції та є орієнтованими на конкретні результати, не дуже просто. Тому хочемо запросити вас до співпраці у цій сфері. Потрібна ваша допомога з інструментами адекватної оцінки цих людей,

– звернувся тоді Зеленський до представників рекрутингових і HR-агенцій.

До слова, після повернення до України Міхеїл Саакашвілі заявив, що очікує від Зеленського взагалі скасування такої посади, як голова обласної адміністрації. Так політик відповів на питання, чи хоче він знову очолити якусь область. З 30 травня 2015-го по 9 9 листопада 2016 року Саакашвілі був очільником Одеської ОДА.



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