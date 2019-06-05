16:27
5 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін летить в космос. Месники та російське кіно
      Вєсті Кремля
      00:07, сьогодні
      Вєсті.UA: За що Мосійчук відлупцював Ляшка. "Геніальні" ідеї Гени Кернеса
      Вєсті.UA
      20:56, 4 червня
      Тихий бізнес МВС: як власникам авто не потрапити до рук шахраїв
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Кабмін звернувся до Зеленського щодо звільнення голів ОДА

      1614 Читать новость на русском
      Кабмін вимагає від Зеленського звільнити голів ОДА
      Кабмін вимагає від Зеленського звільнити голів ОДА / Колаж 24 канал

      Кабінет міністрів має намір звернутися до Президента України Володимира Зеленського. Проситиме український уряд гаранта звільнити голів обласних державних адміністрацій.

      Як під час засідання Кабміну заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, звернення з боку уряду до Зеленського щодо звільнення голів обласних державних адміністрацій вони планують відправити ще 5 червня.

      Читайте також: Зеленський розповів, кого з міністрів хотів би залишити

      Ми очікуємо, що Адміністрація Президента разом з Секретаріатом Кабміну обробить механізми відбору нових претендентів на посади голів ОДА, щоб ми спрацювали досить оперативно. Тому що в областях повинні бути управлінці, які будуть нести відповідальність за регіон у межах своїх повноважень. Ми якомога швидше проведемо всі підготовчі роботи,
      – наголосив посадовець.

      Ще у середині травня Володимир Зеленський розповідав, що його команда має певну кількість кандидатур на посади очільників обласних державних адміністрацій. Водночас він зауважив, що хоче провести прозорий конкурс на ці посади, аби знайти найкращих менеджерів, що прагнуть позитивних змін у своїх регіонах.

      Ми розуміємо, що знайти найкращих фахівців, які мають високі компетенції та є орієнтованими на конкретні результати, не дуже просто. Тому хочемо запросити вас до співпраці у цій сфері. Потрібна ваша допомога з інструментами адекватної оцінки цих людей,
      – звернувся тоді Зеленський до представників рекрутингових і HR-агенцій.

      До слова, після повернення до України Міхеїл Саакашвілі заявив, що очікує від Зеленського взагалі скасування такої посади, як голова обласної адміністрації. Так політик відповів на питання, чи хоче він знову очолити якусь область. З 30 травня 2015-го по 9 9 листопада 2016 року Саакашвілі був очільником Одеської ОДА.

      Президент України, повноваження, Зеленський
      Які ще повноваження має президент України: інфографіка 24 каналу 

      якими є взаємини зеленського та кабміну: 
      blog_ava
      Вбивство Кирила Тлявова: дружина підозрюваного цинічно звинуватила у всьому батьків дитини
      сьогодні
      9805
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Володимир Гройсман Президент України Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скільки дітей загинуло на Донбасі: страшні цифри
      сьогодні , 15:03 Скільки дітей загинуло на Донбасі: страшні цифри
      Дмитро Снєгирьов 387
      Ціни на квартири у новобудовах Одеси несподівано пішли на спад
      сьогодні , 13:34 Ціни на квартири у новобудовах Одеси несподівано пішли на спад
      506
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 12:31 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      11495
      Россия уничтожает Крым: рейдерские захваты предприятий, продукты дорогие и пахнут химией...
      сьогодні , 12:01 Россия уничтожает Крым: рейдерские захваты предприятий, продукты дорогие и пахнут химией...
      Злой Одессит 1099
      5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
      сьогодні , 09:30 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
      Анастасія Можаровська 1512
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук