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      Як Зеленський відбиратиме кандидатів на посади голів ОДА

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      Зеленський розповів, як шукатиме людей на низку посад у системі держуправління
      Зеленський розповів, як шукатиме людей на низку посад у системі держуправління / Getty Images

      Новообраний Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками великих міжнародних рекрутингових і HR-агенцій. Політик обговорив з ними можливий спільний пошук кандидатів на низку посад у системі державного управління.

      Зеленський сказав, що його команда має певну кількість кандидатур на посади очільників обласних державних адміністрацій, але тут "потрібна ваша допомога з інструментами адекватної оцінки цих людей". Новообраний глава держави додав, що хоче провести прозорий конкурс на ці посади, повідомили у прес-службі політика.

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      Зеленський повідомив, що його команда хоче знайти нових талановитих людей, хороших фахівців, які поділяють її цінності.

      Ми розуміємо, що знайти найкращих фахівців, які мають високі компетенції й орієнтовані на конкретні результати, не дуже просто. Тому хочемо запросити вас до співпраці у цій сфері,
      – звернувся Зеленський до представників рекрутингових і HR-агенцій.

      На зустрічі говорили і про головні критерії, яким мають відповідати кандидати на державні посади.

      "Ми хочемо провести прозорий конкурс на ці посади, знайти найкращих менеджерів, які прагнуть позитивних змін у своїх регіонах, мають стратегію розвитку та здатні залучати локальні й іноземні інвестиції", – сказав Зеленський.

      11 травня радник новообраного президента Олександр Данилюк розповів, що кандидати, які захочуть за президентства Зеленського очолити Адміністрацію Президента, Міністерство закордонних справ, Службу безпеки, Генпрокуратуру та Раду національної безпеки і оборони, повинні будуть пройти кілька співбесід та отримати оцінку по набору критеріїв. Кандидатів на топ-посади мають затвердити всі інтерв'юери, які розглядатимуть їхні кандидатури.

       

      Зеленський програма плани обіцянки

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України
      Джерело: 24 канал
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