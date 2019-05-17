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      Как Зеленский будет отбирать кандидатов на должности председателей ОГА

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      Зеленский рассказал, как будет искать людей на ряд должностей в системе госуправления
      Зеленский рассказал, как будет искать людей на ряд должностей в системе госуправления / Getty Images

      Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями крупных международных рекрутинговых и HR-агентств. Политик обсудил с ними возможный совместный поиск кандидатов на ряд должностей в системе государственного управления.

      Зеленский сказал, что его команда имеет определенное количество кандидатур на должности руководителей областных государственных администраций, но здесь "нужна ваша помощь с инструментами адекватной оценки этих людей". Новоизбранный глава государства добавил, что хочет провести прозрачный конкурс на эти должности, сообщили в пресс-службе политика.

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      Зеленский сообщил, что его команда хочет найти новых талантливых людей, хороших специалистов, которые разделяют ее ценности.

      Мы понимаем, что найти лучших специалистов, которые имеют высокие компетенции и ориентированы на конкретные результаты, не очень просто. Поэтому хотим пригласить вас к сотрудничеству в этой сфере,
      – обратился Зеленский к представителям рекрутинговых и HR-агентств.

      На встрече говорили и о главных критериях, которым должны соответствовать кандидаты на государственные должности.

      "Мы хотим провести прозрачный конкурс на эти должности, найти лучших менеджеров, которые стремятся к позитивным изменениям в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции", – сказал Зеленский.

      11 мая советник новоизбранного президента Александр Данилюк рассказал, что кандидаты, которые захотят при президентстве Зеленского возглавить Администрацию Президента, Министерство иностранных дел, Службу безопасности, Генпрокуратуру и Совет национальной безопасности и обороны, должны будут пройти несколько собеседований и получить оценку по набору критериев. Кандидатов на топ-должности должны утвердить все интервьюеры, которые будут рассматривать их кандидатуры.

       

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      Теги: Президент Украины Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины
      Источник: 24 канал
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