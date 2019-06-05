16:36
5 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин летит в космос. Мстители и русское кино
      Вєсті Кремля
      00:07, сегодня
      Вести.UA: За что Мосийчук избил Ляшко. "Гениальные" идеи Гены Кернеса
      Вєсті.UA
      20:57, 4 июня
      Тихий бизнес МВД: как владельцам авто не попасть в руки мошенников
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Кабмин обратился к Зеленскому относительно увольнения глав ОГА

      308 Читати новину українською
      Кабмин требует от Зеленского уволить глав ОГА
      Кабмин требует от Зеленского уволить глав ОГА / Коллаж 24 канала

      Кабинет министров намерен обратиться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Украинское правительство будет просить гаранта уволить глав областных государственных администраций.

      Как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман,, во время заседания Кабмина, обращение со стороны правительства к Зеленскому об увольнении глав областных государственных администраций они планируют отправить еще 5 июня.

      Читайте также: Зеленский рассказал, кого из министров хотел бы оставить

      Мы ожидаем, что Администрация Президента вместе с Секретариатом Кабмина обработает механизмы отбора новых претендентов на должности глав ОГА, чтобы мы сработали достаточно оперативно. Потому что в областях должны быть управленцы, которые будут нести ответственность за регион в пределах своих полномочий. Мы как можно быстрее проведем все подготовительные работы,
      отметил чиновник.

      Еще в середине мая Владимир Зеленский рассказывал, что у его команды есть определенное количество кандидатур на должности руководителей областных государственных администраций. В то же время он отметил, что хочет провести прозрачный конкурс на эти должности, чтобы найти лучших менеджеров, стремящихся к положительным изменениям в своих регионах.

      Мы понимаем, что найти лучших специалистов, которые имеют высокие компетенции и ориентированы на конкретные результаты, не очень просто. Поэтому хотим пригласить вас к сотрудничеству в этой сфере. Нужна ваша помощь с инструментами адекватной оценки этих людей,
      обратился тогда Зеленский к представителям рекрутинговых и HR-агентств.

      К слову, по возвращении в Украину Михаил Саакашвили заявил, что ожидает от Зеленского вообще отмены такой должности, как глава областной администрации. Так политик ответил на вопрос, хочет ли он снова возглавить какую-то область. С 30 мая 2015 года по 9 9 ноября 2016 Саакашвили был главой Одесской ОГА.

      Президент України, повноваження, Зеленський
      Какими еще полномочиями обладет президент Украины: инфографика 24 канала

      В КАКИХ ОТНОШЕНИЯХ ЗЕЛЕНСКИЙ И КАБМИН:
      •  
      blog_ava
      Что должно входить в домашнюю аптечку: список от семейного врача
      сегодня
      4423
      Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский Владимир Гройсман Президент Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Скільки дітей загинуло на Донбасі: страшні цифри
      сегодня , 15:03 Скільки дітей загинуло на Донбасі: страшні цифри
      Дмитро Снєгирьов 416
      Цены на квартиры в новостройках Одессы неожиданно пошли на спад
      сегодня , 13:37 Цены на квартиры в новостройках Одессы неожиданно пошли на спад
      95
      Выборы в Верховную Раду: какие партии проходят в парламент
      сегодня , 12:31 Выборы в Верховную Раду: какие партии проходят в парламент
      5475
      Россия уничтожает Крым: рейдерские захваты предприятий, продукты дорогие и пахнут химией...
      сегодня , 12:01 Россия уничтожает Крым: рейдерские захваты предприятий, продукты дорогие и пахнут химией...
      Злой Одессит 1121
      5 самых "зеленых" технологических компаний мира
      сегодня , 09:30 5 самых "зеленых" технологических компаний мира
      Анастасія Можаровська 425
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук