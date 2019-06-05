Кабмин обратился к Зеленскому относительно увольнения глав ОГА

Кабинет министров намерен обратиться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Украинское правительство будет просить гаранта уволить глав областных государственных администраций.

Как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман,, во время заседания Кабмина, обращение со стороны правительства к Зеленскому об увольнении глав областных государственных администраций они планируют отправить еще 5 июня.

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Мы ожидаем, что Администрация Президента вместе с Секретариатом Кабмина обработает механизмы отбора новых претендентов на должности глав ОГА, чтобы мы сработали достаточно оперативно. Потому что в областях должны быть управленцы, которые будут нести ответственность за регион в пределах своих полномочий. Мы как можно быстрее проведем все подготовительные работы,

– отметил чиновник.

Еще в середине мая Владимир Зеленский рассказывал, что у его команды есть определенное количество кандидатур на должности руководителей областных государственных администраций. В то же время он отметил, что хочет провести прозрачный конкурс на эти должности, чтобы найти лучших менеджеров, стремящихся к положительным изменениям в своих регионах.

Мы понимаем, что найти лучших специалистов, которые имеют высокие компетенции и ориентированы на конкретные результаты, не очень просто. Поэтому хотим пригласить вас к сотрудничеству в этой сфере. Нужна ваша помощь с инструментами адекватной оценки этих людей,

– обратился тогда Зеленский к представителям рекрутинговых и HR-агентств.

К слову, по возвращении в Украину Михаил Саакашвили заявил, что ожидает от Зеленского вообще отмены такой должности, как глава областной администрации. Так политик ответил на вопрос, хочет ли он снова возглавить какую-то область. С 30 мая 2015 года по 9 9 ноября 2016 Саакашвили был главой Одесской ОГА.



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