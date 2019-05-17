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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Как новая коалиция повлияет на работу Кабмина, – рассказал эксперт

      51 Читати новину українською
      Указ о роспуске парламента можно будет обжаловать
      Указ о роспуске парламента можно будет обжаловать / Радіо Свобода

      "Народный фронт" намеренно вышел из коалиции, чтобы исключить досрочные парламентские выборы. Даже, если новую коалицию не сформируют, то распускать парламент уже нельзя будет. Однако правительство Гройсмана будет работать и дальше.

      Об этом 24 каналу рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

      По его словам, НФ рассчитывал, что коалиции не будет. И формально народные депутаты не несут ответственность за действия Кабмина. Соответственно, парламентарии могут действовать в режиме предвыборной кампании. Приятное дополнение к тому, что нельзя досрочно распустить парламент.

      Читайте также: Какие фракции войдут в новую коалицию в Верховной Раде

      Политолог отмечает: согласно Конституции, президент не может распустить парламент за полгода до конца его полномочий. То есть после 28 мая нельзя досрочно прекращать полномочия Верховной Рады.

      После того, как спикер Парубий объявил о выходе Народного фронта, он сразу назначит 30 дней для формирования новой коалиции. То есть, если будет указ президента Зеленского о роспуске парламента, он будет с правовой точки зрения сомнительным. Народные депутаты смогут его обжаловать в Конституционном суде,
      – замечает Александр Леонов.

      Кто входил в коалицию?
      Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была основана 27 ноября 2014 года. В ее составе были фракции "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Объединение" Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко, "Батькивщины". Всего в составе фракции были 302 нардепа. Через некоторое время фракции "Самопомочи", Радикальной партии и "Батькивщины" заявили о выходе из коалиции.

      Новоизбранному президенту Зеленскому после распада коалиции будет еще труднее говорить с Верховной Радой. НФ показал, что Зеленский попал в высшую лигу и здесь сложно. Видеообращения не работают. Надо делать конкретные действия, – говорит Леонов.

      О чем заявил Народный фронт?
      Фракция "Народный фронт" заявила о своем выходе из парламентской коалиции "Европейская Украина". По словам председателя фракции "Народного фронта" Максима Бурбака, коалиция выполнила свои задачи. Заложен фундамент сильной и успешной Украины. И это – будущее. Надо строить дальше. Поэтому НФ исходит из действующей коалиции, и инициирует формирование новой коалиции с новой повесткой дня.

       

      Верховна Рада

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Владимир Зеленский Коалиция Кабинет Министров Украины Владимир Гройсман Блок Петра Порошенко Народный фронт
      Источник: 24 канал
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