Як нова коаліція вплине на роботу Кабміну, – розповів експерт

"Народний фронт" навмисно вийшов з коаліції, щоб унеможливити дострокові парламентські вибори. Навіть, якщо нову коаліцію не сформують, то розпускати парламент уже не можна буде. Однак уряд Гройсмана працюватиме і далі.

Про це 24 каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

За його словами, НФ розраховував, що коаліції не буде. І формально народні депутати не несуть відповідальність за дії Кабміну. Відповідно, парламентарі можуть діяти в режимі передвиборчої кампанії. Приємний додаток то того, що не можна достроково розпустити парламент.

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Політолог зазначає: згідно Конституції, президент не може розпустити парламент за півроку до кінця його повноважень. Тобто після 28 травня не можна достроково припиняти повноваження Верховної Ради.

Після того, як спікер Парубій оголосить про вихід Народного фронту, він одразу призначить 30 днів для формування нової коаліції. Тобто, якщо буде указ президента Зеленського про розпуск парламенту, він буде з правової точки зору сумнівним. Народні депутати зможуть його оскаржити в Конституційному суді,

– зауважує Олександр Леонов.

Хто входив до коаліції? Коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" була заснована 27 листопада 2014 року. В її складі були фракції "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Батьківщини". Загалом у складі фракції були 302 нардепи. Через певний час фракції "Самопомочі", Радикальної партії і "Батьківщини" заявили про вихід з коаліції.

Новообраному президенту Зеленському після розпаду коаліції буде ще важче говорити з Верховною Радою. НФ показав, що Зеленський потрапив у вищу лігу і тут складно. Відеозвернення не працюють. Треба робити конкретні дії, – говорить Леонов.

Про що заявив Народний фронт? Фракція "Народний фронт" заявила про свій вихід з парламентської коаліції "Європейська Україна". За словами голови фракції "Народного фронту" Максима Бурбака, коаліція виконала свої завдання. Закладено фундамент сильної і успішної України. І це – майбутнє. Треба будувати далі. Тому НФ виходить з діючої коаліції, і ініціює формування нової коаліції з новою порядком денним.