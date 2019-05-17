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      Які фракції увійдуть у нову коаліцію у Верховній Раді

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      Нова коаліція у Верховній Раді - які фракції увійдуть до коаліції
      Нова парламентська коаліція: хто туди увійде / 24 канал

      "Народний фронт" заявив про свій вихід з коаліції у парламенті і коаліція припинила своє існування. Нову коаліцію нардепи повинні створити протягом 30 днів. Які фракції в Раді планують, а які не планують формувати нову коаліцію – читайте у матеріалі 24 каналу.

      До попередньої коаліції депутатських фракцій "Європейська Україна" з 2014 входити фракції "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Батьківщини". Загалом – 302 нардепи. У 2016 році про вихід з коаліції оголосили фракції "Самопомочі", Радикальної партії і "Батьківщини", а тепер – і "Народного фронту".

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      Спікер парламенту Андрій Парубій офіційно заявив, що від 17 травня коаліція припинила своє існування. Також він оголосив про початок перемовин для створення нової коаліції. Її мають сформувати протягом місяця.

      Що означає вихід "Народного фронту" з коаліції? Якщо нову коаліцію не створять протягом 30 днів (до 16 червня), президент має право оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори. Але це неможливо буде зробити менш, ніж за півроку до планових парламентських виборів.

      Хто готовий увійти в нову коаліцію?

      Позиція Радикальної партії

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      Радикальна партія Олега Ляшка готова брати участь в обговоренні питання про формування нової коаліції, заявив лідер політсили. Проте Ляшко готовий до обговорення формування нової коаліції лише за умови, якщо будуть враховані пропозиції партії. А це – зміна економічної політики, зокрема, зміни до Конституції, щоб земля належала селянам, а не була розпродана, підвищення зарплат і пенсій, справедливі ціни на газ, перегляд угоди з МВФ та інші.

      Позиція "Самопомочі"

      Фракція "Об’єднання "Самопоміч" не планує брати участь у формуванні нової коаліції (це 25 народних депутатів). Про це заявила віце-спікер парламенту Оксана Сироїд.

      "Самопоміч" заявила про своє ставлення до коаліції ще в 2016 році. Ці люди кращими не стали. Навпаки – показали багато своїх неспроможностей. "Самопоміч" не бачить можливості вступати з цими людьми в коаліцію,
      – пояснила Сироїд.

      Позиція "Блоку Петра Порошенка"

      У фракції БПП наразі не висловилися чітко, чи планують входити до нової коаліції. Проте голова фракції Артур Герасимов заявив, що в БПП готові і до строкових, і до дострокових парламентських виборів.

      Головним завданням фракції БПП тепер є забезпечення незворотності курсу України на вступ до НАТО, Євросоюзу та курсу на захист держави від агресора, додав Герасимов.

      Хочу наголосити, що рішення "Народного фронту" вийти зі складу коаліції є правом цієї фракції. Головне – все має відбуватися у чіткій відповідності до законів України та Конституції,
      – сказав голова фракції БПП.

      А нардеп Ірина Луценко заявила, що БПП може приєднатися до нової коаліції, якщо курс партнерів співпаде з їх курсом.

      Новина поступово доповнюватиметься…

       

      розпуск Верховної Ради парламент які підстави

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Народний фронт Блок Петра Порошенка Самопоміч Радикальна партія
      Джерело: 24 канал
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