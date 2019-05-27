Послуга Ахметову: які рішення ухвалив уряд перед відставкою Гройсмана

Відгриміли фанфари інавгурації, в Україні – новий президент, проте залишки старої влади продовжують задовольняти апетити Ріната Ахметова.

Про рішення на користь Ахметова

Відбулося останнє засідання уряду перед оголошенням про відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Та замість публічного звіту про пророблену впродовж трьох років роботу, ми всі стали свідками чергової кулуарщини.

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Я був особисто присутній на засіданні та можу розповісти про те, що бачив на власні очі. Отже, під час прощального засідання Кабміну було ухвалено рішення, що містять дискримінаційні норми для всього ринку енергетики України. В кінцевому підсумку за це будуть розплачуватися всі громадяни. Ці рішення ставлять державні енергетичні компанії у гірші умови, водночас Рінат Ахметов отримав привілейоване становище.

Отже, про що ця лебедина пісня нинішнього Кабміну? З 1 липня, тобто з моменту початку роботи так званого "ринку електроенергії", будуть покладені фінансові зобов'язання на дві державні компанії – "Енергоатом" (а це всі атомні електростанції) та "Укргідроенерго" (гідроелектростанції).

Їх розмір – 80 мільярдів гривень. І нічого, тобто нуль, буде покладено на ДТЕК Ахметова. Куди ж підуть ці мільярди? Вони покриватимуть нижчу ціну на електроенергію для населення, а ще астрономічний зелений тариф, де головним бенефіціаром є теж Ахметов.

Іншими словами, накладається несправедливе навантаження на державні компанії та нульове – на ДТЕК Ахметова. Це – пряме порушення Конституції, адже всі форми власності в Україні рівні. І якщо таку несправедливість можна було би пояснити корупційними інтересами за часів Порошенка, та після його відставки такі рішення є відвертим саботажем тих змін, які були анонсовані новообраним президентом Зеленським.

З якими порушеннями приймалися рішення

При чому ці рішення про додаткові навантаження на державні компанії та нульові навантаження на Ахметова були прийняті з грубим порушенням регламенту. У порядку денному вони не стояли, з голосу їх ніхто не вносив. Було неможливо зрозуміти, що вони приймаються Кабміном.

Крім цього, було зроблено все можливе, аби обмежити право представника президента Зеленського – а це відомий енергетичний експерт Андрій Герус – дати на засіданні Кабміну свої коментарі, зауваження та пропозиції. Взагалі жодному запрошеному не дали слова для виступу.



Андрій Герус

Усе засідання Кабміну тривало приблизно 10 хвилин. Рішення, включені до порядку денного, приймалися одним голосуванням. Коли ми почали з'ясовувати причини, нам вішали локшину на вуха.

Мовляв, "питання було в додаткових пунктах, яких не було на папері, але на комп'ютері у членів Кабміну нібито це питання висвітилося". Ми вирішили перевірити це. На екранах комп'ютерів для членів уряду теж видно, що цього питання точно не було. Тобто це – чисто службове підроблення.

Окрім зняття з Ахметова тягаря скидатися на ці 80 мільярдів гривень на рік, були зауваження й до інших рішень Кабміну. Наприклад, щодо аукціонів на баланс потужності. Низка іноземних інвесторів вже заявила, що вони не зможуть працювати в таких умовах, а такі правила в інтересах того ж таки Ахметова.

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Схожим способом на прощальному засіданні Кабміну були прийняті й кадрові рішення про наглядові ради державних банків. Прізвища цих осіб, які від імені нас з вами будуть контролювати законність рішень у цих фінансових установах, не були оголошені.

При тому, що, за попередньою інформацією, деякі з кандидатів мали очевидний конфлікт інтересів. Зокрема, серед кандидатів були співробітники інвестиційної компанії ICU, яку називають персональним банком Порошенка. Ви уявляєте цей маразм? Порошенко вже пішов, але Кабмін продовжує призначати його ставлеників.

Про таємне засідання Кабміну та виклики для Зеленського

Як взагалі могло таке статися, що на Кабміні, в присутності десятків телекамер, відбулося ухвалення непрозорих рішень. Виявилося, що перед цим відбулося ще одне таємне засідання Кабміну, яке проходило за годину до цього. Воно мало назву "апаратна нарада", хоча там були присутні всі міністри.

На цьому засекреченому засіданні члени Кабміну розробляли план, як провести рішення в обхід позиції Зеленського та в інтересах Ахметова. Стенограма цих зборів є в нашому розпорядженні. І там видно, як свідомо готували рішення за спиною всієї країни.

Тепер, після викриття усіх цих брутальних договорняків, новий президент має ухвалити рішення щодо перегляду рішень в інтересах Ахметова. Адже, за Конституцією, в нього є право вето на рішення уряду з одночасним оскарженням до Конституційного суду.

Загалом Зеленського чекають непрості часи, розгрібаючи авгієві стайні Порошенка. В Україні з 1 липня повинен повноцінно запрацювати новий ринок електроенергії, але це питання потребує щонайменше відтермінування. Адже, якщо все залишиться як є, то Ахметов перебуватиме у привілейованому становищі, а держкомпанії отримають гірші умови.

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У результаті, прикриваючись благородними гаслами та під недалекоглядні оплески західних партнерів, відбудеться укріплення Ахметова, а відтак і всієї олігархічної системи. А зароблені гроші вже скоро потечуть у політичні проекти для захисту інтересів олігарха на нових виборах.