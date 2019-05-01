Які прощальні подарунки робить Порошенко олігарху Ахметову

Зазвичай, останні дні свого правління президент, який залишає посаду, присвячує роздачі нагород та подяк найбільш активним членам своєї команди, а когось намагається призначити на почесну посаду. Але у випадку з Петром Порошенком останні дні його перебування при владі він вирішив присвятити набагато менш благородним речам. Останні тижні він займається роздачею подарунків найближчим олігархам.

У Америці є навіть спеціальний термін, який означає президента в ситуації, коли його наступник вже обраний на посаду. Таких політиків називають Lame Duck, тобто "кульгава качка", яка вже не має повної легітимності та добуває свої дні.

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Подарунок Ахметову від Порошенка

Через чотири дні після поразки на виборах президента підконтрольний Порошенку Антимонопольний комітет зробив царський подарунок Рінату Ахметову. Партнер Банкової по "Роттердам+" отримав необхідні погодження для того, щоб прибрати до своїх рук обленерго в Одеській та Київській областях.



Олігарх Рінат Ахметов

Це не лише політичний вплив у двох великих регіонах, але також подальша монополізація ринку енергетики Рінатом Ахметовим, який до сьогодні вже володіє 80% як всього вугілля в Україні, так і виробництва електроенергії на теплових електростанціях, які завдяки чарівній паличці "Роттердам+" несуть золоті яйця.

Вже сьогодні обленерго ДТЕК контролює передачу та збут 37% всієї електроенергії. Після покупки ще двох обленерго ця доля виростає до 48%.

Проти видачі Ахметову такого дозволу проголосували всього двоє членів Антимонопольного комітету – Агія Загребельська та Світлана Панаіотіді. Обидві вони за часів Порошенка ставали постійним об’єктом нападок, на них складали протоколи та змушували писати заяви про відставку за власним бажанням.

Інша частина Антимонопольного комітету – це люди, пов’язані з заступником глави адміністрації президента Олексієм Філатовим та концерном "УкрПромІнвест", які слухняно ухвалювали рішення в інтересах партнерів Банкової – Медведчука або Ахметова.

Як Порошенко робить українців рабами Ахметова

Але на цьому роздача післявиборчих подарунків від Петра Порошенка не завершується. З подачі його соратників та на догоду тому самому Рінату Ахметову парламент фактично заборонив українцям будувати дрібні домашні сонячні електростанції на землі.



Петро Порошенко

У четвер була проголосована поправка №24, авторства депутата Домбровського з БПП, яка стосується фактично 10 тисяч українських сімей, що збудували такі домашні сонячні електростанції або запланували почали таке будівництво.

Ці люди не мають тепер права розраховувати на зелений тариф, натомість жодних обмежень немає для планів Ріната Ахметова, який поставив за мету до 2020 року побудувати максимальну кількість непотрібних нашій енергетиці гігантських сонячних станцій.

Розрахунок простий – якщо Ахметов побудує ці станції до кінця 2019 року, то на них збережеться нинішній надзвичайно високий "зелений тариф" – 15 євроцентів за кіловат/годину, що вдвічі вищий за пікові показники "Роттердам+".

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Усі станції, які будуть збудовані олігархом до кінця цього року, збережуть астрономічіний зелений тариф до 2030 року, тобто вже зараз ціле покоління українців роблять рабами майбутніх заробітків олігарха.

Цікаво, як міністр енергетики Ігор Насалик обґрунтував неможливість надавати зелений тариф для простих громадян, які вирішили будувати дрібні домашні сонячні електростанції на землі. Виявляється, це може призвести до збільшення тарифу для населення. А величезні поля сонячних панелей від Ахметова та інших олігархів, на його думку, це не проблема.

Домашні приватні сонячні електростанції забирають із енергоринку 0,5% грошей. Але при цьому Ахметов і його товариші забирають із енергоринку 55% грошей – через "Роттердам+" та енергію сонця. Мета олігарха – максимальне насичення України сонячними електростанціями до кінця 2019 року. І на виконання примх Ахметова було фактично запроваджено санкції на українські заводи, що виробляють енергетичне обладнання.



Сонячні електростанції Ахметова

Їх іноземні конкуренти, які здатні до кінця року задовольнити потреби Ахметова, отримали право продавати свою продукцію без сплати ПДВ, тоді як для українських виробників цей податок залишився, а значить – їхня продукція буде на 20% дорожче аналогічного імпорту.

Як збагачується Ахметов на сонячній енергетиці

Не дарма лобістом цієї поправки була фракція Олега Ляшка, яка давно живе за рахунок олігарха. Насправді, для Ахметова сонячна енергетика стала ще однією дійною коровою.

Але, крім збагачення олігарха, це несе ризики для всієї енергосистеми України. Оскільки сонце світить нерівномірно, і це залежить не тільки від часу доби, але і сезону, то ці перепади треба постійно покривати. Тобто треба постійно тримати додаткові "гарячі" резерви на теплових електростанціях, які спалюють те саме неякісне вугілля, куплене по формулі "Роттердам+".

Як стверджує керівник державної компанії магістральних електропередач Всеволод Ковальчук, для сонячної станції 200 мегават треба мати маневрені потужності в обсязі 40-80 мегават на довантаження і стільки ж мати на розвантаження. Але ці теплові електростанції так само є старими, немодернізованими і так само належать Рінату Ахметову.

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Тобто, насправді, побудова Ахметовим цих надпотужних сонячних електростанцій, сконцентрованих в одному місці, призведе не до зменшення, а до збільшення виробництво електроенергії на теплових електростанціях Ріната Леонідовича – наприклад, на таких, як Придніпровська або Криворізька ТЕС. При чому виробляти цю електроенергію вони будуть в найбільш дорогих, маневрових режимах, за який діє додаткова надбавка в ціні.

Ну і для того, щоб убезпечити себе від перегляду цих кабальних правил після відходу Порошенка, Ахметов вже зараз через своїх агентів у парламенті готує ґрунт. Так, утримуваний ним Олег Ляшко висловився за позбавлення президента ряду повноважень, зокрема права призначати своїм Указом членів регулятора енергетики, який встановлює ці самі правила гри.

Тоді як Україні потрібне повне перезавантаження відносин на енергоринку, що включає в себе оновлення складу Національної Комісії по енергетиці та Антимонопольного Комітету, ліквідація схеми "Роттердам+", дозвіл на імпорт електроенергії, щоб можна було хоча би поставити Ахметова в конкурентні умови тощо. Тільки так ми зможемо отримати справедливі тарифи для громадян України.