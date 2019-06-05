Зеленський розповів, кого з міністрів хотів би залишити

Володимир Зеленський зазначив, що не знає теперішніх міністрів "дуже близько", оскільки це не його команда. Однак президент впевнений, що в уряді теж є професіонали.

Із теперішнім урядом глава держави має намір "познайомитись ближче" до виборів – і тоді зможе робити висновки, про це він сказав у ефірі телеканалу "1+1".

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На запитання журналіста про виконувачку охорони здоров'я Уляну Супрун глава держави не відповів нічого конкретного.

Ну, по різному до неї ставляться. Ви ж знаєте, як її називають? Слава Богу, у моєї є інший лікар,

– сказав він.

Щодо міністерки освіти і науки України Лілії Гриневич Зеленський дав позитивну відповідь, однак зазначив – особисто її не знає.

"Гриневич – не знайомий. Але чув, що вона непогана дуже", – зазначив президент.

Главу МЗС України Павла Клімкіна глава держави назвав "фаховим дипломатом" та зазначив, що пропонував йому залишитися.

У нас складна міжнародна ситуація – івін про це знає. Але він вирішив піти в політику,

– пояснив Зеленський.

Про "суперові" переговори із Зеленським розповідав також і сам Клімкін. Він пообіцяв допомагати новому президенту, однак наголосив, що подальшої роботи в його команді не планує.

До чинної Верховної Ради глава держави налаштований критично – теперішню ситуацію називає бунтом. Він зазначив, що за час президенства його команда внесла "10 поправок і законопроектів", однак нічого з цього не прийняли.

"Там теж є фахівці, але це бунт більшості парламенту, яка не хоче працювати і зараз займається вже політичною рекламою", – наголосив він.

Зазначимо, Конституційний суд розглянув подання 62 депутатів з вимогою визнати незаконним розпуск Верховної Ради президентом. КС визнав конституційне провадження цієї справи невідкладним – розгляне її 11 червня.



Основні дати дострокових виборів до ВР/ Інфографіка 24 каналу