Петиція за зменшення кількості нардепів набрала потрібну для розгляду кількість голосів

Петицію про зменшення кількості нардепів до 100 повинен розглянути Зеленський / 24 канал

Електронна петиція на сайті президента про скорочення кількості депутатів Верховної Ради до 100 набрала понад 25 тисяч голосів. За правилами, тепер цю петицію протягом 10 днів повинен розглянути президент Володимир Зеленський.