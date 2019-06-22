Петиція за зменшення кількості нардепів набрала потрібну для розгляду кількість голосів
Електронна петиція на сайті президента про скорочення кількості депутатів Верховної Ради до 100 набрала понад 25 тисяч голосів. За правилами, тепер цю петицію протягом 10 днів повинен розглянути президент Володимир Зеленський.
Збір підписів під цією петицією стартував 22 травня і вона вже набрала 25 тисяч 279 голосів.
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"Для економії коштів і зменшення тягаря для українців, якими є 450 депутатів, просимо здійснити зменшення чисельності народних депутатів до 100 осіб", – мовиться в петиції.
Джерело: 24 канал
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