Уряд підтримав кандидатури голів ОДА, запропоновані Офісом Президента

Кабінет міністрів на засіданні 26 червня проголосував за подання президенту Володимиру Зеленському 8 кандидатур на посади голів Обласних державних адміністрацій. Однак не обійшлося без скандалів.

Віце-прем'єр та міністр соціальної політики Павло Розенко опублікував у Facebook список кандидатур на посади голів ОДА, які розглянув уряд на засіданні 26 червня.

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Зокрема, у списку значилися такі особи:

► Кириленко Павло Олександрович як кандидат на посаду голови Донецької ОДА.

► Бондаренко Ігор Самійлович – Закарпатської ОДА.

► Бно-Айріян Михайло Каренович – Київської ОДА.

► Комарницький Віталій Мар'янович – Луганської ОДА.

► Мальський Маркіян Маркіянович – Львівської ОДА.

► Андрейчиков Андрій Олександрович – Одеської ОДА.

► Гусєв Юрій Веніамінович – Херсонської ОДА.

► Шевченко Ігор Юрійович – Черкаської ОДА.

Уряд проголосував за усі ці кандидатури, однак не одноголосно.

Зокрема, віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко покинув засідання уряду на знак протесту щодо "розгляду питання погодження кандидатур на посади голів ОДА у закритому режимі", про що написав у своєму Twitter.

А віце-прем'єр Павло Розенко зазначив у Facebook, що очікував "прозорі, відкриті, публічні конкурси на посади глав ОДА", а тому "голосував не стільки проти конкретних прізвищ (серед них є справді достойні люди), скільки проти непрозорої і кулуарної процедури, яка була застосована при їх призначенні".