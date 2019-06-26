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      Уряд підтримав кандидатури голів ОДА, запропоновані Офісом Президента

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      Кабмін направив усі кандидатури на голів ОДА на розгляд президенту
      Кабмін направив усі кандидатури на голів ОДА на розгляд президенту / auc.org.ua

      Кабінет міністрів на засіданні 26 червня проголосував за подання президенту Володимиру Зеленському 8 кандидатур на посади голів Обласних державних адміністрацій. Однак не обійшлося без скандалів.

      Віце-прем'єр та міністр соціальної політики Павло Розенко опублікував у Facebook список кандидатур на посади голів ОДА, які розглянув уряд на засіданні 26 червня. 

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      Зокрема, у списку значилися такі особи:

      ► Кириленко Павло Олександрович як кандидат на посаду голови Донецької ОДА.
      ► Бондаренко Ігор Самійлович – Закарпатської ОДА.
      ► Бно-Айріян Михайло Каренович – Київської ОДА.
      ► Комарницький Віталій Мар'янович – Луганської ОДА.
      ► Мальський Маркіян Маркіянович – Львівської ОДА.
      ► Андрейчиков Андрій Олександрович – Одеської ОДА.
      ► Гусєв Юрій Веніамінович – Херсонської ОДА.
      ► Шевченко Ігор Юрійович – Черкаської ОДА.

      Уряд проголосував за усі ці кандидатури, однак не одноголосно.

      Зокрема, віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко покинув засідання уряду на знак протесту щодо "розгляду питання погодження кандидатур на посади голів ОДА у закритому режимі", про що написав у своєму Twitter.

      А віце-прем'єр Павло Розенко зазначив у Facebook, що очікував "прозорі, відкриті, публічні конкурси на посади глав ОДА", а тому "голосував не стільки проти конкретних прізвищ (серед них є справді достойні люди), скільки проти непрозорої і кулуарної процедури, яка була застосована при їх призначенні".

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      Теги: Новини України Новини політики Адміністрація Президента Кабінет Міністрів України В'ячеслав Кириленко Павло Розенко
      Джерело: 24 канал
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