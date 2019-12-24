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      Зеленський звільнив Бондаренка з посади голови Закарпатської ОДА: що про нього відомо

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      Ігор Бондаренко / Фото з відкритих джерел

      Президент Володимир Зеленський вирішив звільнити голову Закарпатської ОДА. Таке рішення він озвучив на зустрічі Ради розвитку громад і територій.

      Звільнення президент пояснив так, що його команда не побачила жодного результату ні в Закарпатській області, ні у Львівській області. 

      Важливо! Зеленський вирішив звільнити голів Закарпатської та Львівської ОДА

      5 липня 2019 року указом №492/2019 Володимир Зеленський призначив Ігора Бондаренко головою Закарпатської ОДА.

      Що встиг зробити на своїй посаді Бондаренко?

      За даними бізнес-видання "Ділова столиця", Ігор Бондаренко опинився на останньому місці за результатами роботи серед губернаторів областей.

      Голова Закарпатської облдержадміністрації набрав найбільшу кількість негативних балів – мінус 68.

      Важливо: Нові керівники ОДА: що про них відомо

      Для порівняння:

      • очільник Дніпровської області – плюс 97 балів;
      • очільник Київської області – плюс 92 бали.

      За час правління Бондаренка на Закарпатті погіршилася динаміка капітальних інвестицій на понад 15% у порівнянні з минулим роком. Експорт товарів і послуг скоротився більше ніж на 8%.

      Найбільшим успіхом Закарпатської області є третє місце серед регіонів з найменшою заборгованістю із зарплат на одного працівника. Але динаміка зарплати є найнижчою в Україні – мінус 10,5 балів.

      Що відомо про Ігоря Бондаренка?

      Він народився у 1964 році в Євпаторії. Бізнесмен з Мукачева, власник кондитерських. За даними ЗМІ – раніше був військовим.

      Має непогані статки: земельна ділянка у Лісарні на Мукачівщині, три квартири в Мукачеві (103, 139 і 92 квадратних метрів відповідно), а також нежитлове приміщення на 15,7 квадратних метрів у тому ж місті. Також земельною ділянкою, нежитловим приміщенням і ще однією квартирою в Мукачеві володіє його дружина Ірина.

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      Портал Юконтрол пов'язує ім'я Бондаренка Ігоря Самійловича ще з однією мукачівською фірмою, яка займається нерухомістю.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини Закарпаття Призначення Зеленського
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