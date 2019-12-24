Президент Володимир Зеленський вирішив звільнити голову Закарпатської ОДА. Таке рішення він озвучив на зустрічі Ради розвитку громад і територій.

Звільнення президент пояснив так, що його команда не побачила жодного результату ні в Закарпатській області, ні у Львівській області.

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5 липня 2019 року указом №492/2019 Володимир Зеленський призначив Ігора Бондаренко головою Закарпатської ОДА.

Що встиг зробити на своїй посаді Бондаренко?

За даними бізнес-видання "Ділова столиця", Ігор Бондаренко опинився на останньому місці за результатами роботи серед губернаторів областей.

Голова Закарпатської облдержадміністрації набрав найбільшу кількість негативних балів – мінус 68.

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Для порівняння:

очільник Дніпровської області – плюс 97 балів;

очільник Київської області – плюс 92 бали.

За час правління Бондаренка на Закарпатті погіршилася динаміка капітальних інвестицій на понад 15% у порівнянні з минулим роком. Експорт товарів і послуг скоротився більше ніж на 8%.

Найбільшим успіхом Закарпатської області є третє місце серед регіонів з найменшою заборгованістю із зарплат на одного працівника. Але динаміка зарплати є найнижчою в Україні – мінус 10,5 балів.

Що відомо про Ігоря Бондаренка?

Він народився у 1964 році в Євпаторії. Бізнесмен з Мукачева, власник кондитерських. За даними ЗМІ – раніше був військовим.

Має непогані статки: земельна ділянка у Лісарні на Мукачівщині, три квартири в Мукачеві (103, 139 і 92 квадратних метрів відповідно), а також нежитлове приміщення на 15,7 квадратних метрів у тому ж місті. Також земельною ділянкою, нежитловим приміщенням і ще однією квартирою в Мукачеві володіє його дружина Ірина.

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Портал Юконтрол пов'язує ім'я Бондаренка Ігоря Самійловича ще з однією мукачівською фірмою, яка займається нерухомістю.