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      З Кабміну можуть звільнити кількох міністрів, – ЗМІ

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      На Кабмін чекає переформатування / kmu.gov.ua

      На Кабінет Міністрів України чекає переформатування. В Офісі Президента досить критично налаштовані щодо діяльності уряду, тож у найближчі тижні президент Володимир Зеленський визначиться, яких саме міністрів "попросять на вихід".

      Є кілька варіантів переформатування Кабміну (заміна 2-3 міністрів), однак все залежить від волі президента, повідомляє телеграм-канал "УП. Off the record".

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      В Офісі Президента не проти взагалі розпустити весь уряд, однак проблема полягає у відсутності заміни чинним міністрам.

      Не питання звільнити – питання, хто прийде далі робити роботу. Фахових і незаплямованих людей в країні не залишилося,
      – розводить руками один із високопоставлених співрозмовників "УП".

      Додамо, що у вересні Зеленський заявив, що "попрощатися з новим урядом" доведеться у разі, якщо тому не вдасться вирішити проблему високих тарифів на комунальні послуги.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський Офіс Президента ЗМІ
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