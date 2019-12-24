З Кабміну можуть звільнити кількох міністрів, – ЗМІ

На Кабінет Міністрів України чекає переформатування. В Офісі Президента досить критично налаштовані щодо діяльності уряду, тож у найближчі тижні президент Володимир Зеленський визначиться, яких саме міністрів "попросять на вихід".

Є кілька варіантів переформатування Кабміну (заміна 2-3 міністрів), однак все залежить від волі президента, повідомляє телеграм-канал "УП. Off the record".

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В Офісі Президента не проти взагалі розпустити весь уряд, однак проблема полягає у відсутності заміни чинним міністрам.

Не питання звільнити – питання, хто прийде далі робити роботу. Фахових і незаплямованих людей в країні не залишилося,

– розводить руками один із високопоставлених співрозмовників "УП".

Додамо, що у вересні Зеленський заявив, що "попрощатися з новим урядом" доведеться у разі, якщо тому не вдасться вирішити проблему високих тарифів на комунальні послуги.