Из Кабмина могут уволить нескольких министров, – СМИ

На Кабинет Министров Украины ждет переформатирование. В Офисе Президента достаточно критически настроены относительно деятельности правительства, поэтому в ближайшие недели президент Владимир Зеленский определится, каких именно министров "попросят на выход".

Есть несколько вариантов переформатирования Кабмина (замена 2-3 министров), однако все зависит от воли президента, сообщает телеграмм канал "УП. Off the record".

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В Офисе Президента не против вообще распустить все правительство, однако проблема заключается в отсутствии замены действующим министрам.

Не вопрос уволить – вопрос, кто придет дальше делать работу. Профессиональных и чистых людей в стране не осталось,

– разводит руками один из высокопоставленных собеседников "УП".

Добавим, что в сентябре Зеленский заявил, что "проститься с новым правительством" придется в случае, если тому не удастся решить проблему высоких тарифов на коммунальные услуги.