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      Из Кабмина могут уволить нескольких министров, – СМИ

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      На Кабмин ждет переформатирование / kmu.gov.ua

      На Кабинет Министров Украины ждет переформатирование. В Офисе Президента достаточно критически настроены относительно деятельности правительства, поэтому в ближайшие недели президент Владимир Зеленский определится, каких именно министров "попросят на выход".

      Есть несколько вариантов переформатирования Кабмина (замена 2-3 министров), однако все зависит от воли президента, сообщает телеграмм канал "УП. Off the record".

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      В Офисе Президента не против вообще распустить все правительство, однако проблема заключается в отсутствии замены действующим министрам.

      Не вопрос уволить – вопрос, кто придет дальше делать работу. Профессиональных и чистых людей в стране не осталось,
      – разводит руками один из высокопоставленных собеседников "УП".

      Добавим, что в сентябре Зеленский заявил, что "проститься с новым правительством" придется в случае, если тому не удастся решить проблему высоких тарифов на коммунальные услуги.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины СМИ Офіс Президента Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины
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