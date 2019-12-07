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      При каких обстоятельствах Гончарук уйдет в отставку

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      Алексей Гончарук рассказал, при каких обстоятельствах готов уйти в отставку / Getty Images

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, при каких обстоятельствах готов уйти в отставку. Его личные красные линии – это коррупция и игра на стороне врага.

      "Есть две вещи, которые для меня неприемлемы. Во-первых, коррупция. Меня нельзя к ней принудить. Во-вторых, предательство национальных интересов и игра на стороне врага против Украины", – рассказал глава правительства в интервью "РБК-Украина".

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      При этом Гончарук заявил, что не представляет ситуации, при которой один из этих факторов мог бы стать между ним и президентом Владимиром Зеленским или главой Офиса Президента Андреем Богданом.

      Я бы не говорил о том, при каких условиях я бы ушел в отставку. Это разве, чтобы поймать хайп. Можете написать в заголовке: "Гончарук пообещал уйти в отставку, если Богдан заставит его взять взятку",
      – сказал премьер.

      По его словам, вертикали власти пытаются выстроить доверие, но сделать это сложно, поскольку со всех сторон провоцируют.

      "Не могу сейчас представить ситуацию, при которой я ушел бы в отставку из-за действий Зеленского или Богдана", – подчеркнул глава правительства.

      В сентябре Зеленский заявил, что "проститься с новым правительством" придется в случае, если ему не удастся решить проблему высоких тарифов на коммунальные услуги.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Андрей Богдан Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины
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