За яких обставин Гончарук піде у відставку

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів, за яких обставин готовий піти у відставку. Його особисті червоні лінії – це корупція і гра на боці ворога.

"Є дві речі, які для мене не є прийнятними. По-перше, корупція. Мене не можна до неї примусити. По-друге, зрада національних інтересів і гра на боці ворога проти України", – розповів глава уряду в інтерв'ю "РБК-Україна".

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При цьому Гончарук заявив, що не уявляє ситуації, за якої один з цих факторів міг би стати між ним і Президентом Володимиром Зеленським або главою Офісу Президента Андрієм Богданом.

Я б не говорив про те, за яких умов я б пішов у відставку. Це хіба, щоб зловити хайп. Можете написати в заголовку: "Гончарук пообіцяв піти у відставку, якщо Богдан змусить його взяти хабар,

– сказав прем'єр.

За його словами, вертикалі влади намагаються вибудувати довіру, але зробити це складно, оскільки з усіх боків провокують.

"Не можу зараз уявити ситуацію, за якої я пішов би у відставку через дії Зеленського або Богдана", – наголосив глава Уряду.

У вересні Зеленський заявив, що "попрощатися з новим урядом" доведеться у разі, якщо йому не вдасться вирішити проблему високих тарифів на комунальні послуги.