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      За яких обставин Гончарук піде у відставку

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      Олексій Гончарук розповів, за яких обставин готовий піти у відставку / Getty Images

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів, за яких обставин готовий піти у відставку. Його особисті червоні лінії – це корупція і гра на боці ворога.

      "Є дві речі, які для мене не є прийнятними. По-перше, корупція. Мене не можна до неї примусити. По-друге, зрада національних інтересів і гра на боці ворога проти України", – розповів глава уряду в інтерв'ю "РБК-Україна".

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      При цьому Гончарук заявив, що не уявляє ситуації, за якої один з цих факторів міг би стати між ним і Президентом Володимиром Зеленським або главою Офісу Президента Андрієм Богданом.

      Я б не говорив про те, за яких умов я б пішов у відставку. Це хіба, щоб зловити хайп. Можете написати в заголовку: "Гончарук пообіцяв піти у відставку, якщо Богдан змусить його взяти хабар,
      – сказав прем'єр.

      За його словами, вертикалі влади намагаються вибудувати довіру, але зробити це складно, оскільки з усіх боків провокують.

      "Не можу зараз уявити ситуацію, за якої я пішов би у відставку через дії Зеленського або Богдана", – наголосив глава Уряду.

      У вересні Зеленський заявив, що "попрощатися з новим урядом" доведеться у разі, якщо йому не вдасться вирішити проблему високих тарифів на комунальні послуги.

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      сьогодні
      1988
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Андрій Богдан
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