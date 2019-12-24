Зеленский уволил Бондаренко с должности главы Закарпатской ОГА: что о нем известно

Президент Владимир Зеленский решил уволить главу Закарпатской ОГА. Такое решение он озвучил на встрече Совета развития общин и территорий.

Увольнение президент объяснил так, что его команда не увидела ни одного результата ни в Закарпатской области, ни во Львовской области.

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5 июля 2019 года указом №492/2019 Владимир Зеленский назначил Игоря Бондаренко председателем Закарпатской ОГА.

Что успел сделать на своем посту Бондаренко?

По данным бизнес-издания "Деловая столица", Игорь Бондаренко оказался на последнем месте по результатам работы среди губернаторов областей.

Председатель Закарпатской облгосадминистрации набрал наибольшее количество негативных баллов – минус 68.

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Для сравнения:

глава Днепровской области – плюс 97 баллов;

глава Киевской области – плюс 92 балла.

За время правления Бондаренко на Закарпатье ухудшилась динамика капитальных инвестиций более чем на 15% по сравнению с прошлым годом. Экспорт товаров и услуг сократился более чем на 8%.

Наибольшим успехом Закарпатской области является третье место среди регионов с наименьшей задолженностью по зарплате на одного работника. Но динамика зарплаты является самой низкой в Украине – минус 10,5 баллов.

Что известно об Игоре Бондаренко?

Он родился в 1964 году в Евпатории. Бизнесмен из Мукачево, владелец кондитерских. По данным СМИ, ранее был военным.

Имеет неплохие доходы: земельный участок в Лисарни на Мукачевщине, три квартиры в Мукачево (103, 139 и 92 квадратных метров соответственно), а также нежилое помещение на 15,7 квадратных метров в том же городе. Также земельным участком, нежилым помещением и еще одной квартирой в Мукачево владеет его жена Ирина.

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Портал Юконтрол связывает имя Бондаренко Игоря Самойловича еще с одной мукачевской фирмой, которая занимается недвижимостью.