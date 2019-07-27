Хто може очолити МОЗ після Супрун: у "Слузі народу" назвали прізвище

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я навряд чи залишиться на посаді після формування нового уряду. Найімовірніше, новим очільником МОЗ стане засновник мережі приватних клінік "Борис" Михайло Радуцький.

Глава штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко розповів в інтерв'ю LB.ua, що наразі Радуцький єдиний кандидат на посаду нового міністра охорони здоров'я. Проте, сам підприємець не дуже хоче йти в уряд.

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У нього є своє бачення того, як краще реалізувати реформу. Не впевнений (що він погодиться стати главою МОЗ, – 24 канал), але у нього точно є своє бачення, як краще реформувати сферу охорони здоров’я,

– сказав Корнієнко.

Водночас, попри зміну очільника МОЗ, "Слуга народу" має намір продовжити реформи, які здійснювала Супрун.

"Що стосується охорони здоров’я, то відкрутити назад реформу буде важко, але її треба ретельно проаудіювати, тому що до неї більше питань, ніж до освітньої", – сказав Корнієнко.

Хто такий Михайло Радуцький? Український підприємець, експерт з питань реформи медицини. Засновник медичної клініки "Борис". Продав клініку поважній компанії, бо відповідну обіцянку дав президенту Зеленському коли пішов у його команду.



Працював радником голови КМДА Віталія Кличка та членом Вищої Медичної Ради Міністерства охорони здоров'я України.



Пройшов до Верховної Ради ХІ скликання за списком "Слуги народу".

Чому Радуцький не хоче очолювати МОЗ?

На думку Радуцького, міністром має бути менеджер з ринковою зарплатою. Бо якщо міністр займатиметься політикою, то хто займатиметься господарством?

Він додав, що є публічною людиною і має чимало "вигаданих чи правдивих" скелетів у шафі. Тому, на думку Радуцького, якщо він очолить МОЗ то перший час разом з президентом і заступниками буде витрачати час не на роботу по системі охорони здоров'я, а на захист чи виправдовування.

Проте, якщо президент Зеленський дасть наказ очолити МОЗ - він погодиться. Проте, лише на якийсь час, поки не підготує Зеленському іншу людину.