Чому кандидат у нардепи від "Слуги народу" Радуцький не хоче очолити МОЗ та продав бізнес
Про те, чому Радуцький не хоче ставати міністром охорони здоров'я, коли продав свою приватну клініку "Борис" та як давно знайомий із Володимиром Зеленським – в ефірі 24 каналу в програмі "Он воно як" з Денисом Бігусом та Алісою Юрченко розповів кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Михайло Радуцький.
Чому Радуцький не хоче бути міністром охорони здоров'я?
– Міністром має бути менеджер з ринковою зарплатою. Бо якщо міністр займатиметься політикою, то хто займатиметься господарством? Це мають бути невідомі прізвища.
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– Я наступні 2-3 місяці буду від всього відписуватися. Я публічна людина, а скелетів у шафі – вигаданих чи правдивих – є у всіх багато. Я, президент, мої заступники тощо будуть витрачати час не на роботу по системі охорони здоров'я, а на захист чи виправдовування.
Михайло Радуцький
– Чи стане Радуцький міністром? Якщо це буде наказ президента, то я піду. Я не можу не виконувати наказ керівника. Але лише на якийсь час, поки я підготую Зеленському іншу людину і доведу йому, що краще взяти не мене. Це буде людина, яка не має публічного бекґраунду (минулого, – 24 канал).
– Хто може стати міністром? У партії "Слуга народу" є достатньо фахових людей, які виявили бажання стати міністрами. Мені подобається, що і Зеленський, і лідер нашої партії Разумков чують аргументи людей. Вони готові змінити своє рішення.
Коли Радуцький продав бізнес?
– Я так не хочу бути політиком, але повинен.
– Що буде з клінікою Борис? Я вже продав клініку поважній компанії. Я пообіцяв президенту, що якщо я йду в його команду, то я продаю клініку. Про продаж я говорив з двома людьми, один із них Олег Калашніков.
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– Окрім того, я підписав американську угоду з покупцем, що я два роки не буду займатися схожим бізнесом. Я віддав цій клініці 26 років життя і я на деякий час буду там почесним президентом, це їхнє прохання.
– Чи має він право зворотнього викупу? Ні, я не підписував це право, бо я її вже "відрізав". Зі мною навіть дружина не хоче розмовляти через це.
Звідки Радуцький знає Зеленського?
– Мене особисто в команду "Слуги народу" запрошував президент Володимир Зеленський. З ним ми знайомі вже більше 15 років. Якби він не виграв вибори, я б не казав, що ми не знайомі. Я й Порошенка знаю з 1995 року.
Володимир Зеленський
– А з Андрієм Богданом я зустрічався у 2015 і іншими, бо це відомі люди. Більше того, я й Коломойського знаю, я з ним разів 10 спілкувався і не вважаю це злочином.
– Є легенда, що Дмитро Гордон створював клініку "Борис" разом з Радуцьким? Це правда, він був одним із засновників. Але через півроку у 1993 році він вийшов з засновників через те, що не вірив, що в Україні колись буде приватна медицина, бо над нами тоді сміялися.