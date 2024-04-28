Про це в ефірі телемарафону розповів начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Зазначимо, що судно "Коммуна" призначене для пошуку та порятунку підводних човнів, а також виконує роль носія підводних апаратів. Це єдине судно такого класу, що має Росія.

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Ураження "Коммуни"

Дмитро Плетенчук зазначив, що інформація про "Коммуну" досі перебуває на стадії уточнення, однак достеменно відомо, що влучання було.

Пошкодження серйозні. Корабель не готовий до виконання завдань. Окрім того відновлення буде потребувати досить тривалого часу,

– розповів він.

Важливо! В Інституті вивчення війни зазначають, що ураження російського рятувального судна "Коммуна" обмежить операції підводних човнів Чорноморського флоту та роботи з порятунку екіпажів пошкоджених кораблів.

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