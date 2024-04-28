Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук. Отметим, что судно "Коммуна" предназначено для поиска и спасения подлодок, а также выполняет роль носителя подводных аппаратов. Это единственное судно такого класса, которое имеет Россия.

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Поражение "Коммуны"

Дмитрий Плетенчук отметил, что информация о "Коммуне" до сих пор находится на стадии уточнения, однако доподлинно известно, что попадание было.

Повреждения серьезные. Корабль не готов к выполнению задач. Кроме того, восстановление потребует достаточно длительного времени,

– рассказал спикер.

Важно! В Институте изучения войны отмечают, что поражение российского спасательного судна "Коммуна" ограничит операции подлодок Черноморского флота и работы по спасению экипажей поврежденных кораблей.

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