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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      У "Слузі народу" спростували чутки про ймовірних кандидатів на пост міністра охорони здоров’я

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      Михайло Радуцький
      Михайло Радуцький / old.kyivcity.gov.ua

      Власник клініки "Борис" і кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що не хоче бути міністром охорони здоров’я.

      На його думку, набагато більше користі він принесе як ідеолог і експерт, а не як чиновник.

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      На запитання "Лівого берега", про те чи стане він головою парламентського комітету, відповів: "Головне, щоб це була людина, яка розділяє програму президента в частині медицини, і яка беззаперечно допомагала б міністру".

      Це точно має бути людина з партії "Слуга народу". Я значить я, хтось інший – значить, хтось інший. Щоб не було як з Квіташвілі і Супрун. Мені їх шкода – кожен по собі вони хороші, а приходять до комітету – і там більшість, яка до речі теж з партії президента, починає їх знищувати. Так не має бути,
      – заявив Михайло Радуцький.

      Він також назвав фейком інформацію про те, що ще однією з кандидатур посаду міністра є Андрій Шипко.

      "Лікар Євген Комаровський не хотів йти на держслужбу. І в парламент теж, все-таки наш парламент мало відрізняється від держслужби, хоча я сподіваюся, що багатьох речей в ньому більше не буде, які були раніше", – підсумував Радуцький.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Лікар Євген Комаровський Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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