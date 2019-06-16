У "Слузі народу" спростували чутки про ймовірних кандидатів на пост міністра охорони здоров’я

Власник клініки "Борис" і кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що не хоче бути міністром охорони здоров’я.

На його думку, набагато більше користі він принесе як ідеолог і експерт, а не як чиновник.

Читайте також: Медична реформа: що зміниться після виборів та чи можливий "відкат" назад

На запитання "Лівого берега", про те чи стане він головою парламентського комітету, відповів: "Головне, щоб це була людина, яка розділяє програму президента в частині медицини, і яка беззаперечно допомагала б міністру".

Це точно має бути людина з партії "Слуга народу". Я значить я, хтось інший – значить, хтось інший. Щоб не було як з Квіташвілі і Супрун. Мені їх шкода – кожен по собі вони хороші, а приходять до комітету – і там більшість, яка до речі теж з партії президента, починає їх знищувати. Так не має бути,

– заявив Михайло Радуцький.

Він також назвав фейком інформацію про те, що ще однією з кандидатур посаду міністра є Андрій Шипко.

"Лікар Євген Комаровський не хотів йти на держслужбу. І в парламент теж, все-таки наш парламент мало відрізняється від держслужби, хоча я сподіваюся, що багатьох речей в ньому більше не буде, які були раніше", – підсумував Радуцький.