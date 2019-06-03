Супрун зізналась, чи покине Україну у разі своєї відставки

Народжена у США виконувачка міністра міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що у разі відставки з посади не планує залишати Україну.

Супрун планує залишатися і працювати в Україні, навіть якщо після парламентських виборів не залишиться на своїй посаді. А ще чиновниця хоче сприяти подальшим трансформаціям у медичній сфері, розповіла сама Супрун в інтерв'ю журналу "НВ".

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Я є громадянка України. Я залишаюся в Україні й далі працюватиму тут. І сподіваюся, що зможу в будь-який спосіб далі допомагати, щоб ця трансформація відбувалася,

– заявила в. о. міністра.

Вона додала, що вже є частиною української політики, оскільки виконує обов’язки міністра.

"Побачимо, як буде далі. Бо я б хотіла бути на тому місці, де допомагатиму розвивати не лише охорону здоров’я, а й будь-які справи на користь України", – сказала Супрун.

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Що змінилось у Міністерстві охорони здоров’я після приходу Супрун?

Вона почала виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я 1 серпня 2016 року. За цей час Супрун почала реформу медичної системи, реформу фінансування системи охорони здоров'я та розвивати систему громадського здоров'я.

Одні з головних досягнень Супрун на посаді:

запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;

підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;

старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в межах якої українці обирають собі лікарів і підписують із ними декларації.

Дивіться відео про Уляну Супрун: