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      Супрун зізналась, чи покине Україну у разі своєї відставки

      2980 Читать новость на русском
      Уляна Супрун
      Уляна Супрун / 24 канал

      Народжена у США виконувачка міністра міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що у разі відставки з посади не планує залишати Україну.

      Супрун планує залишатися і працювати в Україні, навіть якщо після парламентських виборів не залишиться на своїй посаді. А ще чиновниця хоче сприяти подальшим трансформаціям у медичній сфері, розповіла сама Супрун в інтерв'ю журналу "НВ".

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      Я є громадянка України. Я залишаюся в Україні й далі працюватиму тут. І сподіваюся, що зможу в будь-який спосіб далі допомагати, щоб ця трансформація відбувалася,
      – заявила в. о. міністра.

      Вона додала, що вже є частиною української політики, оскільки виконує обов’язки міністра.

      "Побачимо, як буде далі. Бо я б хотіла бути на тому місці, де допомагатиму розвивати не лише охорону здоров’я, а й будь-які справи на користь України", – сказала Супрун.

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      Що змінилось у Міністерстві охорони здоров’я після приходу Супрун?

      Вона почала виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я 1 серпня 2016 року. За цей час Супрун почала реформу медичної системи, реформу фінансування системи охорони здоров'я та розвивати систему громадського здоров'я.

      Одні з головних досягнень Супрун на посаді:

      • запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;
      • підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;
      • старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в межах якої українці обирають собі лікарів і підписують із ними декларації.

      Дивіться відео про Уляну Супрун:

       

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      Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Новини України Новини політики Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я
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