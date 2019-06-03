Супрун призналась, покинет ли Украину в случае своей отставки
Родившаяся в США исполняющая министра министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в случае отставки с поста не планирует покидать Украину.
Супрун планирует оставаться и работать в Украине, даже если после парламентских выборов не останется на своей должности. А еще чиновница хочет способствовать дальнейшим трансформациям в медицинской сфере, рассказала сама Супрун в интервью журналу "НВ".
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Я гражданка Украины. Я остаюсь в Украине и дальше буду здесь работать. И надеюсь, что смогу любым способом дальше помогать, чтобы эта трансформация происходила,
– заявила и. о. министра.
Она добавила, что уже является частью украинской политики, поскольку исполняет обязанности министра.
"Увидим, как будет дальше. Потому что я бы хотела быть на том месте, где буду помогать развивать не только здравоохранение, но и любые дела на пользу Украины", – сказала Супрун.
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Что изменилось в Министерстве здравоохранения после прихода Супрун?
Она начала исполнять обязанности министра здравоохранения 1 августа 2016 года. За это время Супрун начала реформу медицинской системы, реформу финансирования системы здравоохранения и развивать систему общественного здоровья.
Одни из главных достижений Супрун на должности:
- запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;
- поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;
- старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы выбирают себе врачей и подписывают с ними декларации.
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