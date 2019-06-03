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      Супрун призналась, покинет ли Украину в случае своей отставки

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      Ульяна Супрун
      Ульяна Супрун / 24 канал

      Родившаяся в США исполняющая министра министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в случае отставки с поста не планирует покидать Украину.

      Супрун планирует оставаться и работать в Украине, даже если после парламентских выборов не останется на своей должности. А еще чиновница хочет способствовать дальнейшим трансформациям в медицинской сфере, рассказала сама Супрун в интервью журналу "НВ".

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      Я гражданка Украины. Я остаюсь в Украине и дальше буду здесь работать. И надеюсь, что смогу любым способом дальше помогать, чтобы эта трансформация происходила,
      – заявила и. о. министра.

      Она добавила, что уже является частью украинской политики, поскольку исполняет обязанности министра.

      "Увидим, как будет дальше. Потому что я бы хотела быть на том месте, где буду помогать развивать не только здравоохранение, но и любые дела на пользу Украины", – сказала Супрун.

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      Что изменилось в Министерстве здравоохранения после прихода Супрун?

      Она начала исполнять обязанности министра здравоохранения 1 августа 2016 года. За это время Супрун начала реформу медицинской системы, реформу финансирования системы здравоохранения и развивать систему общественного здоровья.

      Одни из главных достижений Супрун на должности:

      • запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;
      • поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;
      • старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы выбирают себе врачей и подписывают с ними декларации.

      Смотрите видео об Ульяне Супрун:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Здоровье Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Новости Здоровье
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