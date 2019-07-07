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      Зеленський призначив Комарницького головою Луганської ОДА: що про нього відомо

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      Віталій Комарницький
      Віталій Комарницький / сайт Луганського державного університету внутрішніх справ

      Новим головою Луганської обласної держадміністрації став Віталій Комарницький. Це – колишній "регіонал" і ректор Луганського університету внутрішніх справ.

      Про призначення йдеться в указі Президента України Володимира Зеленського.

      "Призначити Комарницького Віталія Мар'яновича головою Луганської обласної державної адміністрації", – мовиться в документі.

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      Що відомо про Віталія Комарницького?

      Він народився у Криму та йому 55 років. З 1986 року проживав на Луганщині, там же навчався і працював.

      На початку 90-тих років він служив у місцевій міліції, а з 1993 року став помічником ректора Луганського університету внутрішніх справ імені Дідоренка. З 2007 року працює ректором цього навчального закладу.

      Віталій Комарницький
      Віталій Комарницький під час відкриття евакуйованого Луганського університету внутрішніх сил у Сєвєродонецьку/ фото BBC Україна

      Паралельно він займався місцевою політикою – кілька разів його обирали до рад різних рівнів. Зокрема, у 2010 році його обрали депутатом Луганської облради від "Партії регіонів".

      У 2014 році разом зі своїм університетом евакуювався з Луганська до Миколаєва, потім до Сум, а в 2016 році ВНЗ переїхав до Сєвєродонецька.

      Скандали, пов’язані з Комарницьким

      У 2012 році до Дня слов'янської писемності і культури він висловлювався про єдність слов'ян: "Серйозних аргументів проти єдності слов'янської культури немає. Але є містечкова, хуторянська ідеологія. Ну захотілося в 1991 році самостійності. Здавалося, що так буде краще. Але між "здавалося" і "виявилося" завжди є різниця".

      У 2013 році він з колегами протестував проти законопроекту від "Свободи", що пропонував офіційно відмовитися від терміну "Велика вітчизняна війна".

      Днями ж він запропонував амністію для жителів окупованих районів Донбасу. Про це інформує журналіст Сергій Руденко.

      Віталій Комарницький, погоджений Кабміном на посаду голови Луганської ОВЦА, ще не отримав губернаторський портфель, а вже заговорив про амністію для жителів окупованого Донбасу. Він пояснює це тим, що, мовляв, помінявся президент і помінялося розуміння реінтеграції. Серйозно? Амністія для чиновників, які працюють зараз на окупаційну владу? Серйозно?
       – написав Руденко у Facebook.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Зеленський Президент України Новини Луганська
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