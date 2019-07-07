Зеленський і Туск поїхали на Луганщину: перші фото 14:47, сьогодні 9 Читать новость на русском Зеленський з Туском поїхали на Донбас / president.gov.ua Президент України Володимир Зеленський і президент Євроради Дональд Туск поїхали на Луганщину. Там вони відвідають Станицю Луганську і заслухають звіт про ситуацію в районі ООС. Новина доповнюється... Рецепт піци: прості варіанти, які можна приготувати вдома сьогодні 12018 Теги: Новини України Новини політики Джерело: 24 Канал Коментарі powered by lun.ua Новини за сьогодні Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter Вибір редакції В Одесі невідомий захопив у заручниці жінку: вона є працівницею кредитного закладу сьогодні , 13:22 Американський боєць оформив найшвидший нокаут в історії UFC: брутальне відео сьогодні , 13:02 Щоб повернути наших моряків додому, працюємо день і ніч, – Зеленський сьогодні , 12:39 Коментарі Публікації сьогодні , 14:00 Новая популистская теория: как она может повлиять на Украину Сергій Фурса 143 сьогодні , 12:00 Україна, Грузія і Молдова – це фронт нинішньої "Холодної війни", – Forsal Світові Медіа 660 сьогодні , 11:04 Особняк у Грузії та будинок матері під Києвом: якою нерухомістю володіє Міхеїл Саакашвілі Альона Захарова 832 сьогодні , 11:01 День Військово-Морських Сил України: чому українські моряки – настільки круті Євгенія Мазур 978 сьогодні , 10:10 360-річчя битви під Конотопом: як гетьман Виговський московське військо громив Дмитро Бобрицький 7 12460