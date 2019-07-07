Зеленський озвучив наступний крок після розведення сил поблизу Станиці Луганської

Президент Володимир Зеленський має намір якнайшвидше відновити міст, через який люди перетинають лінію розмежування. Район поблизу цього мосту глава держави разом із президентом Ради Європи Дональдом Туском відвідали у межах поїздки на Луганщину.

Володимир Зеленський наголосив, що зруйнований міст відремонтують, як тільки ворожі позиції змістяться, про це повідомляє його прес-служба.

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Під час своєї робочої поїздки на Луганщину він з Туском відвідав Станицю Луганську і на понад півкілометра пройшов далі від нульовій позиції ЗСУ – вглиб зони розведення. Саме тамтешній зруйнований міст планують відновити за умови дотримання перемир'я.

Ми хочемо відновити цей міст. Я публічно домовлявся з нашим урядом: знаходимо гроші – і дуже швидко будуємо його. Для цього необхідно відсунути зміцнення іншого боку. Якщо вони це зроблять, ми почнемо будувати міст і швидко це зробимо,

– зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що під час будівництва мосту людям забезпечать можливість перетину лінії розмежування.

Зазначимо, спостерігачі ОБСЄ у зоні розведення сил знову зфіксували бойовиків з нарукавними пов'язками Спільного центру із контролю та координації (СЦКК) на південь від мосту біля Станиці Луганської.

Що відомо про розведення сил поблизу Станиці Луганської?26 червня штаб ООС повідомив про початок першого етапу відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ. Наступного дня, 27 червня, в районі Станиці Луганської вже проросійські бойовики відвели свої сили та засоби, а також відійшли від пішохідного мосту. 28 червня у районі Станиці Луганської розпочався другий етап розведення сил і засобів. Завершився він 30 червня – у ОБСЄ повідомили, що того дня як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в цьому районі.



Після розведення сил сторони конфлікту тут мають створити зони безпеки, оскільки неподалік розташовується неконтрольована ділянка українсько-російського кордону та це вимагають мінські домовленості.