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      Спостерігачі ОБСЄ знову помітили бойовиків з пов'язками СЦКК біля Станиці Луганської

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      Люди з пов'язками СЦКК знову помічені біля Станиці Луганської
      Люди з пов'язками СЦКК знову помічені біля Станиці Луганської / Фото з відкритих джерел

      У зоні розведення сил, спостерігачі ОБСЄ зафіксували чоловіків у камуфляжі з нарукавними пов'язками Спільного центру із контролю та координації (СЦКК) на південь від мосту біля Станиці Луганської.

      В опублікованому у п’ятницю звіті СММ ОБСЄ зазначається, що 4 липня на ділянці розведення команда місії бачила до 6 членів збройних формувань, які стояли між блокпостом на південь від мосту біля Станиці Луганської та колишньою передовою позицією збройних формувань на південь від дерев'яних конструкцій над зруйнованою частиною мосту.

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      На місці колишньої передової позиції збройних формувань РФ спостерігачі також помітили одного з членів уих формувань у камуфляжному одязі.

      У документі окремо відзначається, що в другій половині дня 3 липня на ділянці розведення та на північ від мосту поблизу Станиці Луганської команда СММ бачила двох співробітників ДСНС України та трьох осіб у цивільному одязі, які заявили, що є співробітниками МВС, котрі за допомогою вантажівки та крана продовжували демонтаж бетонних блоків на колишній передовій позиції ЗСУ.

      Спостерігачі також зазначили, що зранку 4 липня бетонні блоки були прибрані. Вони бачили, що 17 робітників у цивільному одязі очищували цю ділянку за допомогою трактора, прибирали пісок і зрізали дерева.

      Команда місії наголосила, що позиції ЗСУ на західній стороні дороги, яка веде до мосту в Станиці Луганській, приблизно за 50 метрів на південний захід від КПВВ, демонтували у другій половині дня. Того ж дня спостерігачі бачили, що співробітники ДСНС зрізали дерева та косили траву вздовж дороги на ділянці розведення, на північ від колишньої передової позиції ЗСУ.

      Що таке СЦКК?Спільний центр із контролю та координації було створено у вересні 2014 року Україною та Російською Федерацією, які призначили по одному із представників для спільного керування СЦКК. До складу Спільного центру увійшли офіцери Збройних сил України та Збройних сил Російської Федерації, котрі були розміщені в різних секторах Луганської та Донецької областей. У грудні 2017 року офіцери Збройних сил Російської Федерації були виведені зі складу СЦКК, після чого вони залишили Україну.

      Раніше постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ 4 липня заявив, що поява чоловіків у військовій формі з пов'язками з написами СЦКК, зафіксована місією ОБСЄ на непідконтрольній уряду території біля Станиці Луганської, є грубою спробою легітимізувати російську військову присутність у зоні розмежування. Цимбалюк зазначив, що РФ односторонньо і безпідставно вивела своїх офіцерів з цієї двосторонньої структури – і зараз ніхто, включаючи представників незаконних збройних формувань, не має права замінювати їх.

      Що відомо про розведення сил поблизу Станиці Луганської?26 червня штаб ООС повідомив про початок першого етапу відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ. Наступного дня, 27 червня, в районі Станиці Луганської вже проросійські бойовики відвели свої сили та засоби, а також відійшли від пішохідного мосту. 28 червня у районі Станиці Луганської розпочався другий етап розведення сил і засобів. Завершився він 30 червня – у ОБСЄ повідомили, що того дня як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в цьому районі.

      Після розведення сил сторони конфлікту тут мають створити зони безпеки, оскільки неподалік розташовується неконтрольована ділянка українсько-російського кордону та це вимагають мінські домовленості.

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