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      Розведення військ у Станиці Луганській створює чимало тактичних небезпек, – генерал Забродський

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      Михайло Забродський
      Михайло Забродський / Скріншот

      Командувач Десантно-штурмовими військами ЗСУ, кандидат у народні депутати від партії Європейська солідарність Михайло Забродський вважає, що розведення військ у Станиці Луганській створює багато небезпек з тактичної точки зору.

      В ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" Забродський заявив, що існує чимало тактичних небезпек розведення військ у Станиці Луганськів, в тому числі і для підрозділів, які перебувають в смузі і в районі цього населеного пункту.

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      Зараз розрив між нами і ними близько двох кілометрів. Два кілометри, з військової точки зору, – це ускладнений контакт на рівні стрілецької зброї. Решта засобів ураження, навіть батальйонної ланки, можуть застосовуватися практично без обмежень... Ми на майже два кілометри теоретично розширили сіру зону, оскільки підтверджень розвідки щодо того, що противник відійшов поки немає, є підтвердження ОБСЄ,
      – сказав він.

      Забродський також зазначив, що невідомо, як буде розвиватися ситуація навколо Станиці Луганської. Він наголосив, що існує інформація про те, що з боку бойовиків в спішному порядку готується залізна конструкція. Вона дозволить дуже швидко ввести в дію міст.

      "Міст перекриває бар'єрну ділянку під назвою річка Сіверський Донець. Зараз ми відійшли на кілометр вглиб своєї території. Ми створили всі умови для того, щоб спростити противнику форсування цієї водної перешкоди. Це – військовий аспект", – пояснив Забродський.

      26 червня штаб ООС повідомив про початок першого етапу відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ. За процесом спостерігав особисто командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. Фото та відео з місця подій – у матеріалі 24 каналу.

      27 червня прес-центр ООС повідомив, що в районі Станиці Луганської противник завершив перший етап відведення своїх сил і відійшов від пішохідного моста, відповідно до домовленості, досягнутої в рамках перемовин Тристоронньої контактної групи ще 20 вересня 2016 року.


      Мапа окупованих територій / Інфографіка 24 канал

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Луганська Новини Донецька Операція Об'єднаних сил
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