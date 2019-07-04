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      РФ збільшує кількість військ поблизу українського кордону, – ООС

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      РФ збільшує кількість військ поблизу українського кордону
      РФ збільшує кількість військ поблизу українського кордону / russian.rt.com

      Російська Федерація нарощує угруповання військ вздовж українсько-російського кордону. Це відбувалося поступово упродовж всього часу війни на Донбасі.

      Командувача штабу ООС генерал-майор Богдан Бондар зазначив в ефірі "Громадського", що РФ нарощує війська на харківському напрямку і ближче до Маріуполя.

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      Бондар пояснив, що на початковому рівні у РФ можливості були обмежені. Проте за 5 років окупанти побудували і полігони, і місця для розташування військових частин, підрозділів, розширили ті складові, які були до цього.

      Зазначений напрямок був не зовсім загрозливий для Російської Федерації, але зараз "вони практично відбудували залізничну дорогу, яка вже не проходить через територію України".

      Тобто вони (окупанти – ред. 24 канал) побудували військову інфраструктуру, для того, щоб можна було в короткі терміни здійснити перекидання сил та засобів, у тому числі в окремі райони,
      – пояснив Бондар.

      Упродовж червня українські військові на Донбасі знищили 34 окупантів. Ще близько 62 противників отримали поранення різних ступенів важкості.

      війна на донбасі росія агресор напад
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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Новини Донецька Новини Луганська Операція Об'єднаних сил
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