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      Українські військові знищили десятки окупантів у червні: фото

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      У червні військові ООС знищили 34 окупантів
      У червні військові ООС знищили 34 окупантів / narodna-pravda.ua

      Упродовж червня українські військові на Донбасі знищили 34 окупантів. Ще близько 62 противників отримали поранення різних ступенів важкості.

      Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан зазначив, що російсько-окупаційні війська кожного дня упродовж червня провокували підрозділи ООС вогнем з різних видів зброї та калібрів, диверсійними групами та вогнем снайперів.

      Важливо: Окупанти обстріляли авто волонтерів на Донбасі: є поранені

      За словами офіцера, небойові втрати склали 7 окупантів ( порушення заходів безпеки, смерть у результаті хвороби, суїцид).

      окупанти смерть оос війна на донбасі знищення
      Частина окупантів, яких знищили українські військові у червні/ Фото з Facebook-сторінки Анатолія Штефана

      Упродовж доби 1 липня ворожі збройні формування на Донбасі 25 разів порушили режим припинення вогню, і у більшості разів –із забороненого мінськими угодами озброєння. Унаслідок обстрілів двоє українців загинули.

      З квітня 2014 року по 9 червня 2019 року 3 332 людини загинули на Донбасі. Ще близько 7 000 – отримали поранення.

      війна на донбасі карта окупованих територій
      Карта окупованих територій на Донбасі: 24 канал

      blog_ava
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      Теги: Новини України Жертви Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Новини Росії Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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