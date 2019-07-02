Українські військові знищили десятки окупантів у червні: фото

Упродовж червня українські військові на Донбасі знищили 34 окупантів. Ще близько 62 противників отримали поранення різних ступенів важкості.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан зазначив, що російсько-окупаційні війська кожного дня упродовж червня провокували підрозділи ООС вогнем з різних видів зброї та калібрів, диверсійними групами та вогнем снайперів.

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За словами офіцера, небойові втрати склали 7 окупантів ( порушення заходів безпеки, смерть у результаті хвороби, суїцид).



Частина окупантів, яких знищили українські військові у червні/ Фото з Facebook-сторінки Анатолія Штефана

Упродовж доби 1 липня ворожі збройні формування на Донбасі 25 разів порушили режим припинення вогню, і у більшості разів –із забороненого мінськими угодами озброєння. Унаслідок обстрілів двоє українців загинули.

З квітня 2014 року по 9 червня 2019 року 3 332 людини загинули на Донбасі. Ще близько 7 000 – отримали поранення.



Карта окупованих територій на Донбасі: 24 канал