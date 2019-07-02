Окупанти обстріляли авто волонтерів на Донбасі: є поранені

Проросійські бойовики обстріляли автомобіль волонтерів, який рухався по дорозі Мар'їнка – Красногорівка. Двоє медиків отримали кульові поранення.

Медики отримали кульові поранення під час снайперського обстрілу, повідомляє поліція Донеччини.

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Медикам-волонтерам 42 та 32 років. Наразі потерпілі перебувають у військовому госпіталі міста Покровськ, про їхній стан поки нічого невідомо.

Поліцейські встановлюють всі обставини події. За цим фактом уже відкрито кримінальне провадження за терористичний акт.

1 липня під обстріл бойовиків потрапив санітарний автомобіль українських військових. У ньому їхали військові медики на одну з передових позицій задля евакуації пораненого воїна. Окупанти цинічно обстріляли авто поблизу Водяного з протитанкового ракетного комплексу.

Загинули водій – старший матрос 36-тої окремої бригади морської піхоти Сергій Майборода і медик-військова Ірина Шевченко. Жінка померла від отриманих травм у лікарні.

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