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      Окупанти обстріляли авто волонтерів на Донбасі: є поранені

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      Потерпілі перебувають у лікарні
      Потерпілі перебувають у лікарні / president.gov.ua

      Проросійські бойовики обстріляли автомобіль волонтерів, який рухався по дорозі Мар'їнка – Красногорівка. Двоє медиків отримали кульові поранення.

      Медики отримали кульові поранення під час снайперського обстрілу, повідомляє поліція Донеччини.

      Важливо: Ситуацію з обстрілом санітарного автомобіля на Донбасі розглянуть в рамках ТКГ, – Данилюк

      Медикам-волонтерам 42 та 32 років. Наразі потерпілі перебувають у військовому госпіталі міста Покровськ, про їхній стан поки нічого невідомо.

      Поліцейські встановлюють всі обставини події. За цим фактом уже відкрито кримінальне провадження за терористичний акт.

      1 липня під обстріл бойовиків потрапив санітарний автомобіль українських військових. У ньому їхали військові медики на одну з передових позицій задля евакуації пораненого воїна. Окупанти цинічно обстріляли авто поблизу Водяного з протитанкового ракетного комплексу.

      Загинули водій – старший матрос 36-тої окремої бригади морської піхоти Сергій Майборода і медик-військова Ірина Шевченко. Жінка померла від отриманих травм у лікарні.

      Читайте також: Обстріл санітарного автомобіля на Донбасі: з'явилися фото з місця трагедії

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Зброя Волонтери
      Джерело: 24 канал
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