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      Втрати на Донбасі: бойовики підступно обстріляли український санітарний автомобіль

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      Бойовики обстріляли санітарний автомобіль на Донбасі: один військовий загинув, ще двоє поранені
      Бойовики обстріляли санітарний автомобіль на Донбасі: один військовий загинув, ще двоє поранені / Українські новини

      На Донбасі бойовики обстріляли санітарний автомобіль українських військових. Один військовослужбовець загинув на місці, ще двоє дістали поранення.

      Один з поранених – військовий медик, він перебуває у критичному стані, про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

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      Військові медики ООС евакуювали пораненого в районі Водяного, коли бойовики здійснили обстріл з протитанкової керованої ракети.

      Підступний обстріл санітарного автомобіля збоку російських окупаційних підрозділів є черговим свідченням того, що окупанти не дотримуються жодних міжнародно-правових норм,
      – наголосили у штабі.

      Обстріл санітарних автомобілів є порушенням міжнародного законодавства та норм міжнародного гуманітарного права.

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      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил
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