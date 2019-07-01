Втрати на Донбасі: бойовики підступно обстріляли український санітарний автомобіль

На Донбасі бойовики обстріляли санітарний автомобіль українських військових. Один військовослужбовець загинув на місці, ще двоє дістали поранення.

Один з поранених – військовий медик, він перебуває у критичному стані, про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Заява президента: Крихка надія на завершення гарячої фази війни з'явилась, – Зеленський звернувся до українців

Військові медики ООС евакуювали пораненого в районі Водяного, коли бойовики здійснили обстріл з протитанкової керованої ракети.

Підступний обстріл санітарного автомобіля збоку російських окупаційних підрозділів є черговим свідченням того, що окупанти не дотримуються жодних міжнародно-правових норм,

– наголосили у штабі.

Обстріл санітарних автомобілів є порушенням міжнародного законодавства та норм міжнародного гуманітарного права.