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      Крихка надія на завершення гарячої фази війни з'явилась, – Зеленський звернувся до українців

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент Володимир Зеленський заявив про розблокування мінського процесу та висловив сподівання, що розведення військ з обох сторін у Станиці Луганській стане першим кроком у досягненні сталого припинення вогню на Донбасі.

      Разом з тим, у відеозверненні до українців він наголосив, що тільки час і конкретні кроки зможуть довести, що сторони виконують свої зобов'язання. 

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      "Пам'ятаєте, я говорив, що не буду вам брехати і щось обіцяти. Я не хочу обіцяти, що вже завтра буде мир і ми припинимо війну. Але мені здається, що крихка надія на початок завершення гарячої фази війни з'явилася", – зазначив президент. 

      Зеленський також закликав не піддаватись на провокації і не панікувати, а дати можливість українській армії та дипломатам виконувати свою "потужну і дуже складну роботу". 

      Будь ласка, давайте все-таки зберігати спокій. Ніякої зради немає. Перемоги, на жаль, теж поки немає. Але мені здається, це (розведення військ у Станиці Луганській – 24 канал) наш перший невеличкий успіх. Вітаю!
      – додав гарант. 

       

      Як відбувалось розведення військ у Станиці Луганській?

      26 червня штаб ООС повідомив про початок першого етапу відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ. 27 червня прес-центр ООС повідомив, що в районі Станиці Луганської противник завершив перший етап відведення своїх сил і відійшов від пішохідного моста, відповідно до домовленості, досягнутої в рамках перемовин Тристоронньої контактної групи ще 20 вересня 2016 року.

      Сили на цій ділянці намагаються розвести ще з 2016 року, однак цей процес розпочався лише тепер. Після розведення сил сторони мають виконувати наступні пункти мінських домовленостей. Зокрема створити зони безпеки на тимчасово неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону. Українські війська відійшли на 350-500 метрів, а проросійські бойовики – на 1600 метрів.

      Варто додати, що через відхід військ у сірій зоні опинилися 74 будинки. І якщо там, як планується, знімуть мінні поля, то бойовики зможуть спокійно зайти в Станицю Луганську. Тобто безпосередньо в тил українських захисників.

      30 червня в ОБСЄ підтвердили повне розведення військ у Станиці Луганській.

      окуповані території карта
      Мапа окупованих територій: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України ОБСЄ Новини політики Володимир Зеленський
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