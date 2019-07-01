Крихка надія на завершення гарячої фази війни з'явилась, – Зеленський звернувся до українців

Президент Володимир Зеленський заявив про розблокування мінського процесу та висловив сподівання, що розведення військ з обох сторін у Станиці Луганській стане першим кроком у досягненні сталого припинення вогню на Донбасі.

Разом з тим, у відеозверненні до українців він наголосив, що тільки час і конкретні кроки зможуть довести, що сторони виконують свої зобов'язання.

Читайте також: Зеленський дав громадянство 14 іноземцям, які захищали Україну на Донбасі: хто вони

"Пам'ятаєте, я говорив, що не буду вам брехати і щось обіцяти. Я не хочу обіцяти, що вже завтра буде мир і ми припинимо війну. Але мені здається, що крихка надія на початок завершення гарячої фази війни з'явилася", – зазначив президент.

Зеленський також закликав не піддаватись на провокації і не панікувати, а дати можливість українській армії та дипломатам виконувати свою "потужну і дуже складну роботу".

Будь ласка, давайте все-таки зберігати спокій. Ніякої зради немає. Перемоги, на жаль, теж поки немає. Але мені здається, це (розведення військ у Станиці Луганській – 24 канал) наш перший невеличкий успіх. Вітаю!

– додав гарант.

Як відбувалось розведення військ у Станиці Луганській?

26 червня штаб ООС повідомив про початок першого етапу відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ. 27 червня прес-центр ООС повідомив, що в районі Станиці Луганської противник завершив перший етап відведення своїх сил і відійшов від пішохідного моста, відповідно до домовленості, досягнутої в рамках перемовин Тристоронньої контактної групи ще 20 вересня 2016 року. 28 червня, попри обстріли, у зоні ООС відбувся другий етап розведення сил в районі Станиці Луганської Сили на цій ділянці намагаються розвести ще з 2016 року, однак цей процес розпочався лише тепер. Після розведення сил сторони мають виконувати наступні пункти мінських домовленостей. Зокрема створити зони безпеки на тимчасово неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону. Українські війська відійшли на 350-500 метрів, а проросійські бойовики – на 1600 метрів. Варто додати, що через відхід військ у сірій зоні опинилися 74 будинки. І якщо там, як планується, знімуть мінні поля, то бойовики зможуть спокійно зайти в Станицю Луганську. Тобто безпосередньо в тил українських захисників.

30 червня в ОБСЄ підтвердили повне розведення військ у Станиці Луганській.



Мапа окупованих територій: інфографіка 24 каналу