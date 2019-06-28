Зеленський дав громадянство 14 іноземцям, які захищали Україну на Донбасі: хто вони
Президент Володимир Зеленський надав громадянство України 14 іноземцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету і незалежності держави. Президент анонсував, що це не останні іноземці, яким він надає українське громадянство.
Українські паспорти отримають 14 іноземців:
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- Дмитро Бєлогорцев,
- Давід Гачечіладзе,
- Абдул Джаліл,
- Тачі Джафаров,
- Рудольф Єгоренко,
- Тенгіз Занадзе,
- Гіоргі Кахніашвілі,
- Валерій Колот,
- Мераба Концелідзе,
- Мамука Музашвілі,
- Юрій Савілов,
- Левані Хуцішвілі,
- Арсланбек Карімов,
- Юлія Толопа.
Зеленський запевнив, що це лише перші рішення про надання громадянства України тим, хто захищав суверенітет і територіальну цілісність держави. Наступні рішення будуть ухвалені, коли надійдуть матеріали від Міграційної служби і будуть розглянуті у встановленому порядку.
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Що відомо про іноземців, яким Зеленський надав громадянство України?
Юлія Толопа
23-річна росіянка з П’ятигорська Юлія Толопа з позивним "Валькірія" з 2014 року воювала проти проросійських бойовиків на Донбасі. У 18-річному віці, у 2014 році, Толопа подивилася по телевізору про події Євромайдану і вирішила все побачити на власні очі.
Після окупації Криму та початку війни на Донбасі Юлія пішла добровольцем у батальйон "Айдар". Потім – у батальйон "Донбас" та 16-й батальйон 58-ї бригади.
"Валькірія" була штурмовиком, командиркою БМП, звільняла Луганщину, займалась аеророзвідкою, отримала численні поранення та контузії.
В Україні Юлія народила доньку Мирославу, якій зараз 2 роки. У 2016 році "Толопа" склала військову присягу на вірність Україні. У Росії проти військової відкрито кілька кримінальних справ.
Юлія Толопа з донькою Мирославою
Дмитро Бєлогорцев
Дмитро Бєлогорцев – громадянин Білорусі, боєць українського добровольчого батальйону "Донбас" з позивнім "Лісник". Боєць живе в Україні ще з 2007 року, але мав лише посвідку на проживання.
Дмитро Бєлогорцев / Фото dw.com
Рудольф Єгоренко
Рудольф Єгоренко – родом з білоруського Гомеля. З 2014 року брав участь у бойових діях на сході України у складі добровольчого батальйону "Донбас". Після звільнення з батальйону Єгоренко звернувся по українське громадянство до Державної міграційної служби, але отримав відмову, яку безрезультатно оскаржував у судах. Тож бійцеві довелося отримувати статус біженця в Польщі, адже повернутися додому він вже не міг.