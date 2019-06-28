Зеленський дав громадянство 14 іноземцям, які захищали Україну на Донбасі: хто вони

Президент Володимир Зеленський надав громадянство України 14 іноземцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету і незалежності держави. Президент анонсував, що це не останні іноземці, яким він надає українське громадянство.

Українські паспорти отримають 14 іноземців:

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Дмитро Бєлогорцев, Давід Гачечіладзе, Абдул Джаліл, Тачі Джафаров, Рудольф Єгоренко, Тенгіз Занадзе, Гіоргі Кахніашвілі, Валерій Колот, Мераба Концелідзе, Мамука Музашвілі, Юрій Савілов, Левані Хуцішвілі, Арсланбек Карімов, Юлія Толопа.

Зеленський запевнив, що це лише перші рішення про надання громадянства України тим, хто захищав суверенітет і територіальну цілісність держави. Наступні рішення будуть ухвалені, коли надійдуть матеріали від Міграційної служби і будуть розглянуті у встановленому порядку.

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Що відомо про іноземців, яким Зеленський надав громадянство України?

Юлія Толопа

23-річна росіянка з П’ятигорська Юлія Толопа з позивним "Валькірія" з 2014 року воювала проти проросійських бойовиків на Донбасі. У 18-річному віці, у 2014 році, Толопа подивилася по телевізору про події Євромайдану і вирішила все побачити на власні очі.

Після окупації Криму та початку війни на Донбасі Юлія пішла добровольцем у батальйон "Айдар". Потім – у батальйон "Донбас" та 16-й батальйон 58-ї бригади.

"Валькірія" була штурмовиком, командиркою БМП, звільняла Луганщину, займалась аеророзвідкою, отримала численні поранення та контузії.

В Україні Юлія народила доньку Мирославу, якій зараз 2 роки. У 2016 році "Толопа" склала військову присягу на вірність Україні. У Росії проти військової відкрито кілька кримінальних справ.



Юлія Толопа з донькою Мирославою

Дмитро Бєлогорцев

Дмитро Бєлогорцев – громадянин Білорусі, боєць українського добровольчого батальйону "Донбас" з позивнім "Лісник". Боєць живе в Україні ще з 2007 року, але мав лише посвідку на проживання.



Дмитро Бєлогорцев / Фото dw.com

Рудольф Єгоренко

Рудольф Єгоренко – родом з білоруського Гомеля. З 2014 року брав участь у бойових діях на сході України у складі добровольчого батальйону "Донбас". Після звільнення з батальйону Єгоренко звернувся по українське громадянство до Державної міграційної служби, але отримав відмову, яку безрезультатно оскаржував у судах. Тож бійцеві довелося отримувати статус біженця в Польщі, адже повернутися додому він вже не міг.