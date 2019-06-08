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      Процедура надання громадянства іноземним добровольцям: хто може отримати український паспорт

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      Верховна Рада спростила процедуру надання українського громадянства іноземцям, які боронять нашу країну на Сході. Відтак, майже чотири сотні добровольців-іноземців нарешті отримують паспорти з тризубом.

      Хоча ухвалити таке рішення допоміг тиск з боку ветеранських організацій, які декілька днів чергували під Верховною Радою та Адміністрацією президента.

      Читайте також: Рада спростила отримання громадянства для іноземних добровольців, які воюють за Україну

      Так, доброволець із Молдови Станіслав Гібаділун, всі ці роки, перебуваючи у найгарячіших точках фронту, мріяв офіційно отримати українське громадянство. Але через дію старого закону, зробити це не міг.

      Я громадянин Республіки Молдова. Я приїхав в Україну в 2015 році. Тоді ще я одразу вступив в батальйон "Азов". Я підписав контракт і пішов у ЗСУ, 25-й батальйон "Київська Русь" (Ймовірно, після батальойну "Азов" – 24 канал). В мене є українське коріння, в мене бабуся – українка. Я вивчив українську за півроку,
      – розповів доброволець Станіслав.

      Два дні під Верховною Радою представники "Національного корпусу" та ветеранських рухів України, вимагали спростити процедуру видачі українських паспортів для добровольців з інших країн. І нарешті у цей четвер, 6 червня, рішення було прийнято.

      Ветерани вийшли на акцію під АП, аби влада спростила процедуру
      Ветерани вийшли на акцію під АП, аби влада спростила процедуру

      Процедура отримання громадянства: як було раніше

      Отримати українське громадянство, тепер набагато простіше. Раніше доброволець, аби отримати український паспорт повинен був зібрати купу документів. Зокрема, привести з батьківщини довідку про несудимість.

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      Зрозуміло, для росіян, білорусів чи молдаван відвідини рідних країв могли б закінчитися в'язницею. Загалом, в багатьох країнах також карають за участь у військових діях на боці іншої держави. А ще, аби стати громадянином України потрібно було проживати на її території протягом останніх 5 років. Тепер від добровольців цього – не вимагають

      Процедура отримання громадянства: як стало зараз

      ► Для того, аби отримати громадянство, потрібна довідка про участь у АТО. Тобто громадянство зможуть отримати лише ті іноземці, які дійсно воювали на Донбасі.

      ► Також потрібно отримати посвідку на тимчасове проживання. Для цього варто звернутися до Державної міграційної служби із заявою.

      В Україні таких іноземців-добровольців майже чотири сотні і більшість повертатися до країни, паспорт якої зараз мають вже не планують.

      blog_ava
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      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Законодавство Добровольці Верховна Рада Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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