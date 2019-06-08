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      Предоставление гражданства иностранным добровольцам: кто может получить украинский паспорт

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      Верховная Рада упростила процедуру предоставления украинского гражданства иностранцам, которые защищают нашу страну на Востоке. Следовательно, почти четыре сотни добровольцев-иностранцев наконец получают паспорта с трезубцем.

      Хотя принять такое решение помогло давление со стороны ветеранских организаций, которые несколько дней дежурили под Верховной Радой и Администрацией Президента.

      Читайте также: Рада упростила получение гражданства для иностранных добровольцев, воюющих за Украину

      Так, доброволец из Молдовы Станислав Гибадилун, все эти годы, находясь в самых горячих точках фронта, мечтал официально получить украинское гражданство. Но из-за действия старого закона сделать это не мог.

      Я гражданин Республики Молдова. Я приехал в Украину в 2015 году. Тогда еще я сразу вступил в батальон "Азов". Я подписал контракт и пошел в ВСУ, 25-й батальон "Киевская Русь" (Вероятно, после батальона "Азов" – 24 канал). У меня есть украинские корни, у меня бабушка – украинка. Я выучил украинский за полгода,
      – рассказал доброволец Станислав.

      Два дня под Верховной Радой представители "Национального корпуса" и ветеранских движений Украины, требовали упростить процедуру выдачи украинских паспортов для добровольцев из других стран. И наконец в этот четверг, 6 июня, решение было принято.

      Ветерани вийшли на акцію під АП, аби влада спростила процедуру
      Ветераны вышли на акцию под АП, чтобы власть упростила процедуру

      Процедура получения гражданства: как было раньше

      Получить украинское гражданство теперь намного проще. Ранее доброволец, чтобы получить украинский паспорт, должен был собрать кучу документов. В частности, привести с родины справку о несудимости.

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      Разумеется, для россиян, белорусов или молдаван посещение родных краев могло бы закончиться тюрьмой. В общем, во многих странах также наказывают за участие в военных действиях на стороне другого государства. А еще, чтобы стать гражданином Украины, нужно было проживать на ее территории в течение последних 5 лет. Теперь от добровольцев этого не требуют.

      Процедура получения гражданства: как стало сейчас

      ► Для того, чтобы получить гражданство, нужна справка об участии в АТО. То есть гражданство смогут получить лишь те иностранцы, которые действительно воевали на Донбассе.

      ► Также нужно получить вид на жительство. Для этого стоит обратиться в Государственную миграционную службу с заявлением.

      В Украине таких иностранцев-добровольцев почти четыре сотни и большинство возвращаться в страну, паспорт которой сейчас у них есть, не планируют.

      blog_ava
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      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Верховная Рада Добровольцы Законодательство
      Источник: 24 канал
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