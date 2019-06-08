Предоставление гражданства иностранным добровольцам: кто может получить украинский паспорт

Верховная Рада упростила процедуру предоставления украинского гражданства иностранцам, которые защищают нашу страну на Востоке. Следовательно, почти четыре сотни добровольцев-иностранцев наконец получают паспорта с трезубцем.

Хотя принять такое решение помогло давление со стороны ветеранских организаций, которые несколько дней дежурили под Верховной Радой и Администрацией Президента.

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Так, доброволец из Молдовы Станислав Гибадилун, все эти годы, находясь в самых горячих точках фронта, мечтал официально получить украинское гражданство. Но из-за действия старого закона сделать это не мог.

Я гражданин Республики Молдова. Я приехал в Украину в 2015 году. Тогда еще я сразу вступил в батальон "Азов". Я подписал контракт и пошел в ВСУ, 25-й батальон "Киевская Русь" (Вероятно, после батальона "Азов" – 24 канал). У меня есть украинские корни, у меня бабушка – украинка. Я выучил украинский за полгода,

– рассказал доброволец Станислав.

Два дня под Верховной Радой представители "Национального корпуса" и ветеранских движений Украины, требовали упростить процедуру выдачи украинских паспортов для добровольцев из других стран. И наконец в этот четверг, 6 июня, решение было принято.



Ветераны вышли на акцию под АП, чтобы власть упростила процедуру

Процедура получения гражданства: как было раньше

Получить украинское гражданство теперь намного проще. Ранее доброволец, чтобы получить украинский паспорт, должен был собрать кучу документов. В частности, привести с родины справку о несудимости.

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Разумеется, для россиян, белорусов или молдаван посещение родных краев могло бы закончиться тюрьмой. В общем, во многих странах также наказывают за участие в военных действиях на стороне другого государства. А еще, чтобы стать гражданином Украины, нужно было проживать на ее территории в течение последних 5 лет. Теперь от добровольцев этого не требуют.

Процедура получения гражданства: как стало сейчас

► Для того, чтобы получить гражданство, нужна справка об участии в АТО. То есть гражданство смогут получить лишь те иностранцы, которые действительно воевали на Донбассе.

► Также нужно получить вид на жительство. Для этого стоит обратиться в Государственную миграционную службу с заявлением.

В Украине таких иностранцев-добровольцев почти четыре сотни и большинство возвращаться в страну, паспорт которой сейчас у них есть, не планируют.