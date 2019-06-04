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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      "Нацкорпус" і "Нацдружини" влаштували тисячний мітинг під АП: що вони вимагають від Зеленського

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      Поки Володимир Зеленський у Європі, до його Адміністрації прийшли активісти. Вимагають, аби він надав громадянство іноземцям-добровольцям, які воюють за Україну. А ще просять посприяти ухваленню законопроекту про спрощення надання українських паспортів для військових.

      Про це в прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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      Під двері АП прийшла приблизно тисяча людей – представники "Національного корпусу" та "Національної дружини". Також було приблизно 5 добровольців-іноземців, які хотіли б отримати український паспорт.

      Журналістам 24 каналу вдалося поспілкуватися з одним із хлопців, який воював за Україну,  Станіславом з Молдови. Два тижні тому він в зоні проведення ООС отримав вже третє поранення, в результаті чого йому ампутували пальці на лівій нозі. Він хоче залишатися в Україні та повертатися в зону проведення ООС.

      Я громадянин Республіки Молдова. Я приїхав в Україну в 2015 році. Тоді ще я одразу вступив в батальйон "Азов". Я підписав контракт і пішов у ЗСУ, 25-й батальйон "Київська Русь" (Ймовірно, після батальойну "Азов" – 24 канал). В мене є українське коріння, в мене бабуся  українка. Я вивчив українську за півроку,
      – розповів доброволець Станіслав.

      доброволець станіслав з молдови
      Доброволець Станіслав з Молдови

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Адміністрація Президента Національна дружина Національний корпус Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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