"Нацкорпус" і "Нацдружини" влаштували тисячний мітинг під АП: що вони вимагають від Зеленського

Поки Володимир Зеленський у Європі, до його Адміністрації прийшли активісти. Вимагають, аби він надав громадянство іноземцям-добровольцям, які воюють за Україну. А ще просять посприяти ухваленню законопроекту про спрощення надання українських паспортів для військових.

Про це в прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Під двері АП прийшла приблизно тисяча людей – представники "Національного корпусу" та "Національної дружини". Також було приблизно 5 добровольців-іноземців, які хотіли б отримати український паспорт.

Журналістам 24 каналу вдалося поспілкуватися з одним із хлопців, який воював за Україну, – Станіславом з Молдови. Два тижні тому він в зоні проведення ООС отримав вже третє поранення, в результаті чого йому ампутували пальці на лівій нозі. Він хоче залишатися в Україні та повертатися в зону проведення ООС.

Я громадянин Республіки Молдова. Я приїхав в Україну в 2015 році. Тоді ще я одразу вступив в батальйон "Азов". Я підписав контракт і пішов у ЗСУ, 25-й батальйон "Київська Русь" (Ймовірно, після батальойну "Азов" – 24 канал). В мене є українське коріння, в мене бабуся – українка. Я вивчив українську за півроку,

– розповів доброволець Станіслав.



Доброволець Станіслав з Молдови