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      Рада спростила отримання громадянства для іноземних добровольців, які воюють за Україну

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      Іноземцям, які воюють за Україну, надаватимуть громадянство за спрощеною процедурою
      Іноземцям, які воюють за Україну, надаватимуть громадянство за спрощеною процедурою / 24 канал

      Народні депутати проголосували за впровадження спрощеної процедури отримання українського громадянства для іноземців-добровольців, які воюють на Донбасі. Окрім того, спрощення стосується й отримання посвідки на тимчасове проживання у країні.

      За відповідний закон № 3433 віддали свої голоси 230 народних обранців. Документ вносить зміни до законів "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" та "Про громадянство України".

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      Так, тепер іноземці та особи без громадянства, які захищали Україну на Донбасі та, які на законних підставах перебувають у країні, мають можливість одержати посвідку на тимчасове проживання в Україні поки вони її захищають. Окрім того, документом передбачається обмеження щодо добровільного або примусового повернення таких іноземців та осіб без громадянства до держави-агресора або країн, що не визнають територіальну цілісність України.

      Для них не будуть діяти умови обов'язкового проживання протягом останніх 5 років на території України, обов'язкового дозволу на імміграцію, володіння державною мовою, наявності законних джерел існування.

      Також, згідно зі змінами до закону "Про громадянство України", передбачається спрощений порядок прийняття у громадянство іноземців, які воювали на Донбасі.

      Так, на цих осіб не буде поширюватися вимога припинити іноземне громадянство при отриманні українського. Їм достатньо буде надати декларацію про відмову від громадянства іншої держави.

      Закон набере чинності через два місяці після публікації.

      Зазначимо, що у вересні 2018 року під Генпрокуратурою проходив масовий пікет. Мітингарі виступали проти екстрадиції в Росію інгушського добровольця Тимура Тумгоєва. Його 12 вересня 2018 року, на запит ФСБ Росії, Генеральна прокуратура України екстрадувала на батьківщину. Там Тумгоєва звинувачували в участі в ІДІЛ.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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